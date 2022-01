Nadal, a un escalón del 21º título, récord en Grand Slam

Melbourne (AFP) – Rafael Nadal ha sabido aprovechar la ausencia en su mitad del cuadro de Novak Djokovic para alcanzar la final del Abierto de Australia, donde tratará el domingo de conquistar su 21º título de Grand Slam, un récord, ante el ruso Daniil Medvedev.

"Sólo pienso en el Abierto de Australia", aseguró el español de 35 años, que podría convertirse el domingo en el único poseedor del récord de títulos en 'Grandes', con uno más que Roger Federer y Novak Djokovic.

Para alcanzar su sexta final en Melbourne, Nadal doblegó al coloso italiano Matteo Berrettini (7º) 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 este viernes en 2 horas y 55 minutos.

"No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad y ahora estamos aquí. Sinceramente, no sé lo que me juego. Ni siquiera ganando el domingo significaría que yo sea el mejor de la historia", relativizó Nadal, que jugará su vigesimonovena final en un Grand Slam, dos menos del récord que ostentan Federer y Djokovic.

El español saltó arrollador a la pista Rod Laver, con la cubierta desplegada ante la intensa tormenta que caía en Melbourne.

Títulos de Grand Slam ganados por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic Gal Roma AFP

La lesión degenerativa en el pie izquierdo ha obligado al balear a cambiar su estilo de juego, fortaleciendo el servicio y buscando puntos más rápidos. El rendimiento hasta ahora ha sido incuestionable.

Un solo 'Grande' en Melbourne

Durante los dos primeros sets, Nadal percutió repetidamente con su izquierda el revés de Berrettini y contrarrestó con solvencia su saque y su diestra.

En menos de hora y media ya se había situado con dos sets de ventaja y había roto el servicio en tres ocasiones a su desesperado rival, finalista en Melbourne el año pasado.

Pero en la tercera manga llegó la reacción del italiano, que aprovechó un momento de mayor imprecisión en el saque de Nadal para romperle el servicio y forzar un cuarto set.

Nadal cometió 7 errores no forzados en el tercer set, la mitad de los 14 realizados en las tres primeras mangas.

Datos sobre los tenistas Rafael Nadal y Daniil Medvedev de cara a la final del Abierto de Australia John Saeki AFP

Aunque fue un último set mucho más parejo que los dos primeros, el español se mostró más acertado en los puntos decisivos y aprovechó la primera bola de partido para asegurar el pase a la final.

En términos de partidos ganados el Open de Australia es su segundo mejor Grand Slam (después de Roland Garros), pero el que va a la zaga en cuanto a número de títulos.

Lo ganó sólo en 2009, mientras que Djokovic ha ganado las 9 finales que ha disputado.

Si el tenista manacorí se adjudica el título el domingo, se convertirá en el segundo jugador de la era Open, el cuarto en la historia, en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro Grand Slam, una marca que logró Djokovic el pasado año al conquistar el Roland Garros por segunda vez.

Medvedev exaltado

Pero para ello deberá superar el obstáculo Medvedev.

El tenista ruso Daniil Medvedev gana al griego Stefanos Tsitsipas en semifinales del Abierto de Australia el 28 de enero de 2022 en Melbourne Aaron Francis AFP

El N.2 del mundo, eliminó al griego Stefanos Tsitsipas (4º) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1 al término de un partido intenso y espectacular.

"Voy a volver a jugar contra uno de los más grandes jugadores y de nuevo contra un jugador que va a intentar conquistar su 21º Grand Slam", recordó el ruso aludiendo a su final ganada en el último US Open ante Novak Djokovic. En aquella ocasión privó al serbio de un 21º 'Grande' pero también de la gesta de conquistar los cuatro Grand Slams del año, después del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

El ruso de 25 años, finalista el año pasado en Melbourne y ganador del último US Open, puede convertirse en el primer tenista en la era Open (desde 1968) en conquistar de forma consecutiva sus dos primeros títulos en Grand Slam.

Este viernes Medvedev dominó a Tsitsipas en un partido tenso y no exento de polémica. Hasta el punto de que el ruso arremetió verbalmente contra el árbitro en un cambio de lado.

En todo caso, el ruso no se distrajo y cerró el partido en dos horas y media, más o menos dos horas menos de lo que precisó para derrotar a Felix Auger-Aliassime (9º) en cuartos en cinco sets el miércoles.

Tabla de la etapa final del Abierto de Australia 2022 en categoría individual masculina John Saeki AFP

De todos los jugadores en activo, el ruso es sólo el 5º en poder presumir de haber alcanzado en al menos dos ocasiones la final en Melbourne, después de Djokovic (9, todas ganadas), Federer (7 para 6 títulos), Nadal (6 para 1 título) y Murray (5 finales, cero títulos).

En total, será su 4ª final de Grand Slam: conquistó el título en el US Open de 2021, pero fue superado en el US Open 2019, contra Nadal, y cayó el año pasado en Melbourne.

Pase lo que pase el domingo en la final el ruso seguirá como N.2 del mundo.

