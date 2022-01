Los Bengals sorprenden a los Chiefs y los Rams dejan fuera del Super Bowl a los 49ers

Kansas City (Estados Unidos) (AFP) – Los Cincinnati Bengals sorprendieron este domingo a los Kansas City Chiefs al vencerlos 27-24 en la Conferencia Americana, mientras que Los Angeles Rams eliminaron a los San Francisco 49ers por la Nacional 20-17, quedando los favoritos fuera del Super Bowl de 2022.

Los Bengals vencieron en tiempo extra a los Chiefs y avanzaron al Super Bowl por primera vez desde 1989, gracias a un gol de campo del pateador Evan McPherson de 31 yardas.

Cincinnati y los Rams jugarán ahora el Super Bowl el 13 de febrero en Los Ángeles.

Cincinnati intentará ganar el Super Bowl por primera vez desde que el club comenzó a jugar en 1968. Perdió dos veces ante San Francisco en 1982 y 1989.

Faltando un minuto y medio por jugar el pateador Harrison Butker, de los Chiefs, envió el partido a tiempo extra con un empate a 24.

En la prórroga el mariscal Patrick Mahomes fue interceptado y los Bengals se pusieron en camino a la victoria, que se concretó cuando el pateador McPherson ligó el gol de campo decisivo.

Los Bengals habían perdido ocho juegos consecutivos de playoffs de la NFL desde la temporada de 1990, hasta que lograron dos victorias este mes para llegar al juego de campeonato de la Americana por tercera vez.

Cincinnati había ganado el título de conferencia en las temporadas de 1981 y 1988, pero perdió en el Super Bowl en ambas ocasiones precisamente ante San Francisco.

El mariscal de campo Joe Burrow, de Cincinnati, terminó con 23 de 38 pases para 250 yardas y dos TDs.

"Nuestra defensa fue increíble en la segunda mitad. Teníamos un gran plan en el lado defensivo", señaló Burrow tras la victoria.

"Estoy un poco sin palabras en este momento, ni siquiera sé qué decir. Por lo general, cuando pierdes un lanzamiento de moneda (para decidir quién abre con el balón en el tiempo extra) ante esos muchachos, te vas a casa. Pero nuestra defensa realmente dio un paso al frente e hizo buenas jugadas. Gran victoria para nosotros", añadió el mariscal de Cincinnati.

Mahomes se queda con las ganas

Kansas City buscaba un segundo título de Super Bowl en tres temporadas después de vencer a San Francisco 31-20 en 2020 para la primera corona del equipo en 50 años, pero perdió el año pasado ante Tampa Bay por 31-9.

Mahomes abrió arrollador e hizo marchar a los Chiefs 84 yardas en 11 jugadas para los primeros puntos en un pase de touchdown de 10 yardas a Tyreek Hill.

Los Bengals respondieron con un gol de campo de 32 yardas de McPherson, pero Kansas City luego impulsó 75 yardas en siete jugadas con un lanzamiento de touchdown de 5 yardas de Mahomes a Travis Kelce.

Los Chiefs avanzaron después 72 yardas en ocho jugadas en su siguiente posesión con Mecole Hardman atrapando un lanzamiento de touchdown de 3 yardas de Mahomes en la esquina delantera derecha de la zona de anotación y Kansas City tomó una amplia ventaja de 21-3.

Samaje Perine de Cincinnati atrapó después un pase de pantalla del mariscal de campo Joe Burrow y corrió 41 yardas para un touchdown con 1:05 restantes en el segundo cuarto para acercar a los Bengals 21-10.

Mahomes tuvo una primera mitad excelente con 17 de 20 pases completados y 220 yardas para tres TDs, pero los Bengals supieron controlar bien al estelar mariscal de campo.

Los Rams también sacan boleto

Más tarde, Los Angeles Rams vencieron a San Francisco 20-17 para ganar el título de la Conferencia Nacional.

Matthew Stafford, de Los Angeles Rams, recibe el Trofeo George Halas tras derrotar a los San Francisco 49ers y lograr el título de la Conferencia Nacional el 30 de enero de 2022 en Inglewood (California, EEUU) Christian Petersen Getty Images North America/AFP

El gol de campo de 30 yardas de Matt Gay con 1:46 minutos por jugar resolvió una tensa batalla en el SoFi Stadium, después de que los 49ers llegaran con ventaja de 17-7 al último cuarto del partido.

Los Rams llegaron a esta instancia al vencer a los Buccaneers de Tampa Bay del astro Tom Brady en la ronda divisional.

Por su parte, los 49ers eliminaron previamente a Green Bay Packers por 13-10, a pesar de no poder anotar un touchdown ofensivo.

los 49ers llegaron cómodos al final del tercer cuarto al tomar ventaja de 17-7, pero en el cuarto y último parcial los Rams se acercaron 17-14 por un pase de TD del quarterback Matthew Stafford que permitió a Cooper Kupp pasear por encima de la zona de anotación.

Los Rams empataron a 17 con seis minutos y medio para terminar el último cuarto por un fiel goal de 40 yardas del pateador Matt Gay.

Fue entonces cuando Gay puso a los Rams definitivamente arriba 20-17 con un gol de campo de 30 yardas.

"Fue una actuación increíble de nuestro equipo", dijo Stafford después del partido. "No comenzó como queríamos, los muchachos lucharon. Dije en el vestuario que no había forma de que no ganáramos este juego. Nuestros muchachos se lo propusieron y lo hicieron".

Los Rams aspiran a un segundo Super Bowl tras el cosechado en 2000 (y tres finales perdidas en 1980, 2002, 2019).

- Partidos por los títulos de Conferencias en la NFL:

- Conferencia Americana:

Cincinnati Bengals a Kansas City Chiefs 27-24

- Conferencia Nacional:

Los Angeles Rams a San Francisco 49ers 20-17

- Super Bowl (13 de febrero):

Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams

