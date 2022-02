Capítulo 16: Perú arruina la fiesta mundialista de Ecuador, Uruguay y Chile levantan vuelo

Édison Flores (C) celebra un gol de Perú ante Ecuador en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 el 1 de febrero de 2022 en Lima

Montevideo (AFP) – Perú aplazó la clasificación de Ecuador al Mundial de Catar-2022 al empatar ambas selecciones 1-1 en Lima en el partido cumbre de la decimosexta fecha, en la que Uruguay volvió a puestos de boleto directo y Colombia prolongó su pesadilla sin fin.

La Tricolor había quedado en una inmejorable posición de clasificación luego del empate 1-1 con Brasil en Quito, el pasado jueves por la decimoquinta fecha, quedando distanciada por sólo tres puntos de firmar su presencia en el Mundial: ganar en Lima era la primera opción.

Y comenzó haciéndolo desde los 2 minutos con el gol de Michael Estrada, pero Édinson Flores, el héroe de los incas en la épica victoria en Barranquilla el viernes pasado, le dijo "no todavía" a los ecuatorianos con su tanto a los 69.

Con este resultado, Ecuador se mantuvo en la tercera casilla con 25 puntos y tan sólo le faltan dos para matricularse en Catar, la que sería su cuarta participación en una Copa del Mundo tras Corea del Sur y Japón-2002, Alemania-2006 y Brasil-2014.

Para Perú el empate, sumado a los resultados que se presentaron en la jornada, le significó descender a la quinta plaza, que otorga la posibilidad de una repesca contra un seleccionado de Asia.

Totaliza ahora 21 puntos, uno menos que Uruguay, que es cuarto y será su rival el 24 de marzo en Montevideo, en la decimoséptima y penúltima fecha de la larga carrera de Sudamérica al Mundial de Catar.

La Celeste levanta vuelo

Uruguay volvió a puestos de clasificación directa con una convincente goleada 4-1 a Venezuela en Montevideo, encadenando la segunda victoria en igual número de partidos en la eliminatoria del nuevo seleccionador Diego 'Tornado' Alonso.

Rodrigo Bentancur, al minuto de juego, Giorgian De Arrascaeta (23), Édinson Cavani (45+1) y Luis Suárez (53 penal) marcaron los goles del partido en el que el juvenil volante Facundo Pellistri -cedido por el Manchester United al español Alavés- brilló con 20 años de edad en el ataque del combinado charrúa.

El descuento de la colista Vinotinto fue obra de Josef Martínez (65).

"Hicimos un gran partido en líneas generales, en el primer tiempo fuimos más dominadores a nivel juego, en el segundo mantuvimos o incrementamos las situaciones de gol", dijo un mesurado Alonso.

El contraste de la jornada fue Colombia en Córdoba, que llegó a 646 minutos sin marcar un gol en la eliminatoria, su séptimo partido consecutivo sin victorias (4 empates 3 derrotas), al perder 1-0 con una Argentina diezmada sin Messi pero en una racha imparable.

Lautaro Martínez, a los 29 minutos, marcó el tanto de la Albiceleste, segunda y ya clasificada a Catar con 35 puntos, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El panorama para Colombia es desalentador teniendo en cuenta que ya no depende de sus propios resultados en la doble fecha de marzo, las dos últimas de la ronda regional, para acercarse, al menos, a zona de repechaje.

"La clasificación se alejó pero no estamos muertos", dijo el seleccionador colombiano Reinaldo Rueda. "No nos podemos engañar, pero la clasificatoria no ha terminado", agregó.

Los cafeteros ahora son séptimos con 17 puntos.

Chile se regala una vida más

Chile puso el Mundial-2022 al alcance de sus manos con una dramática victoria 3-2 en La Paz, que le valió para saltar a la sexta casilla con 19 puntos, mientras que para Bolivia la derrota significa su eliminación virtual.

Alexis Sánchez, a los 14 y 86 minutos, y Marcelino Núñez, a los 77, marcaron para Chile en el estadio Hernando Siles, mientras que el camerunés nacionalizado boliviano Marc Enoumba (37) y el goleador de la eliminatoria Marcelo Martins (88) lo hicieron para la desahuciada Verde.

Los jugadores de Chile celebran un gol de Alexis Sánchez ante Bolivia en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 el 1 de febrero de 2022 en La Paz Jorge BERNAL AFP

"No haber ganado hoy significaba quedar fuera del Mundial. Creo que el equipo se adaptó bien a la altura, más allá de los problemas, el grupo vino convencido a ganar los tres puntos. Ganar da confianza y mucha energía", sostuvo el seleccionador de Chile, el uruguayo Martín Lasarte.

"Esto todavía no termina: tenemos dos partidos importantes después, o tres", afirmó Alexis Sánchez, el principal argumento de la victoria de La Roja en los 3.600 m de altitud de La Paz, en referencia a la posibilidad de que Chile acceda a la repesca intercontinental.

Con Brasil, superlíder y clasificado ahora con 39 puntos gracias a su victoria 4-0 sobre Paraguay en Belo Horizonte, el sinuoso camino a Catar, que causó los primeros estragos en Venezuela con una prematura eliminación y marcó en la jornada la de la Albirroja -novena con 13 puntos-, está por devorarse a Bolivia, que con 15 en la octava casilla quedó fuera de la lucha por la clasificación directa y solo puede aspirar al repechaje.

