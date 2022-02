The New York Times supera los 10 millones de suscripciones

Nueva York (AFP) – The New York Times dijo el miércoles que la compra de The Athletic había ayudado al periódico a superar su objetivo de 10 millones de suscripciones con años de anticipación, y ahora se propone incrementar en millones sus suscriptores.