Polémica en Brasil en torno a una canción "machista" de Chico Buarque

El músico brasileño Chico Buarque escucha al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un mitin de partidos de izquierda brasileños en Rio de Janeiro, Brasil, el 2 de abril de 2018 Mauro Pimentel AFP/Archivos

Río de Janeiro (AFP) – La canción de Chico Buarque "Com açucar, com afeto" está en el centro de una polémica en Brasil, después de que el ícono de la música brasileña anunciara que no la cantará más, dando "la razón a las feministas" que la consideran machista.