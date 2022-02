Schwartzman, Galán y Londero, a cuartos de final en el ATP de Córdoba

Córdoba (Argentina) (AFP) – El argentino Diego Schwartzman, máximo favorito, se presentó en el torneo ATP de Córdoba con un cómodo triunfo por 6-3, 6-2 frente a su compatriota Juan Pablo Ficovich, en uno de los partidos jugados el miércoles por la segunda ronda del certamen que se disputa en el complejo Mario Kempes de la capital cordobesa.

Schwartzman, 14 del ranking mundial, avanzó a los cuartos de final con un sólido estreno a costa de Ficovich (230), que había entrado en el torneo desde la clasificación.

El máximo favorito del torneo expresó que "creo que hice un buen partido, que no siempre es fácil cuando uno empieza un torneo. Me sentí bien, aquí se juega a bastante altura sobre el nivel del mar, y hay ciertas condiciones que no me favorecen para mi juego, pero también es un buen desafío".

En la próxima etapa, Schwartzman tendrá como rival al colombiano Daniel Elahi Galán, que prolongó una gran semana después de ingresar en el cuadro principal como perdedor afortunado.

Galán, 127 de la clasificación semanal, estiró la buena racha con un triunfo por 6-2, 3-6, 6-1, a expensas del español Jaume Munar (88), y regresa a cuartos de final de un torneo ATP casi después de un año, cuando alcanzó las semifinales en el ATP de Santiago de Chile en marzo de 2021.

"Comencé muy bien, muy firme desde la devolución. Pero en el segundo set bajé un poco la intensidad y Munar mejoró su juego. Por suerte pude quebrar en el principio del último parcial y eso me sirvió para encaminar el desarrollo", evaluó Galán, el primer colombiano en cuartos de final en un ATP argentino desde Iván Molina, en 1975.

También accedió a los cuartos de final el argentino Juan Ignacio Londero (139), que aprovechó al máximo la invitación especial que recibió para entrar y se impuso al español Pedro Martínez (61) por 6-3, 7-6 (7/3), en un resultado que lo deja nuevamente entre los ocho mejores del torneo que ganó aquí en 2019.

"Es muy importante contar con el apoyo de la gente. Siempre me siento cómodo jugando aquí, en mi provincia. Mi equipo de trabajo me ayudó en el momento final, porque me puse un poco nervioso, pero creo que cerré un gran partido", consideró el cordobés Londero.

En el cierre de la jornada, el serbio Nikola Milojevic (136), que había entrado en lugar del lesionado Dominic Thiem, eliminó al argentino Tomás Martín Etcheverry (128) con parciales de 6-3, 7-6 (7/4), y será el rival de Londero en los cuartos de final.

El jueves se completará la segunda rueda, en una jornada en la que el español Albert Ramos Viñolas, sexto favorito, se medirá con el peruano Juan Pablo Varillas, el italiano Lorenzo Sonego (4º) se presentará ante el español Roberto Carballés Baena, y el chileno Cristian Garín (3º) jugará contra el argentino Sebastián Báez.

Estos son los resultados del miércoles en el ATP de Córdoba:

-Segunda rueda:

Diego Schwartzman (ARG/N.1) a Juan Pablo Ficovich (ARG) 6-3, 6-2

Juan Ignacio Londero (ARG) a Pedro Martínez (ESP/N.8) 6-3, 7-6 (7/3)

Daniel Elahi Galán (COL) a Jaume Munar (ESP) 6-2, 3-6, 6-1

Nikola Milojevic (SRB) a Tomás Martín Etcheverry (ARG) 6-3, 7-6 (7/4)

