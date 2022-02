Tenista china Peng Shuai se reunió con presidente del COI (entrevista con L'Equipe)

Pekín (AFP) – La tenista china Peng Shuai se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, el sábado en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín-2022, dijo la deportista en una entrevista con el diario deportivo L'Equipe publicada el lunes.

Anuncios Lee mas

En una "cena" que sostuvieron el "sábado, hemos podido conversar e intercambiar en forma agradable", contó la tenista, quien mencionó también su retiro deportivo.

"Me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etcétera", explicó Peng en la entrevista con dos periodistas de L'Equipe en un hotel dentro de la burbuja olímpica de Pekín.

Vestida con ropa deportiva roja y negra, Peng Shuai, de 36 años, "apareció en buena forma", según los periodistas que realizaron la entrevista, la primera con un medio internacional independiente desde noviembre.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, en el Estadio Nacional, el 4 de febrero de 2022 WANG Zhao AFP/Archivos

Ella aprovechó para decir que "nunca desapareció", luego de que pasó semanas sin aparecer en público tras denunciar en noviembre pasado en una red social que tuvo una relación sexual forzada durante años con un dirigente chino.

"Simplemente, mucha gente como mis amigos y gente del COI me enviaron mensajes y me era imposible responder tantos mensajes. Pero con mis amigos cercanos sigo en contacto estrecho, he hablado con ellos, respondido a sus mensajes, y también con la WTA", agregó.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha mantenido una posición firma de exigir explicaciones a China sobre la situación de Peng tras su denuncia.

La denuncia de Peng fue borrada de la red social china Weibo, y la tenista desapareció del ojo público durante semanas, despertando temores sobre su situación, hasta que apareció en una conversación por videoconferencia con Thomas Bach el 21 de noviembre.

Esta foto tomada el 13 de enero de 2019 muestra a la china Peng Shuai sirviendo la pelota durante una sesión de práctica antes del torneo de tenis del Abierto de Australia, en Melbourne WILLIAM WEST AFP/Archivos

El jueves, dos días antes del encuentro de Bach y Peng, el COI dijo que "apoyaría" a la tenista si ella decide exigir la apertura de una investigación sobre la denuncia de una relación sexual forzada.

"Si ella quiere una investigación (sobre la denuncia) es seguro que nosotros la apoyaremos, pero tiene que ser su decisión, ese es el camino, son sus acusaciones", declaró Bach en una conferencia de prensa en víspera de la inauguración de los Juegos de Pekín.

Peng desmintió en la entrevista que hubiera denunciado una "agresión sexual".

"¿Agresión sexual? Yo nunca he dicho que alguien me haya hecho sufrir alguna agresión sexual", insistió.

Al ser consultada por qué el mensaje de denuncia fue borrado, respondió "porque así lo quise".

Peng Shuai John SAEKI AFP

"Nada especial"

"Mi vida ha sido como tiene que ser: nada especial", comentó la tenista ante la pregunta sobre su vida después de noviembre.

"Primero quisiera que la gente realmente entienda quién soy: soy una chica normal, una tenista perfectamente ordinaria. A veces estoy serena, a veces feliz, a veces triste. Puedo sentirme muy estresada o bajo mucha presión (...) Todos los sentimientos y reacciones que tienen las mujeres, yo las siento también", expresó.

En la entrevista anunció el fin de su carrera profesional, salvo, tal vez, "en un equipo de veteranas", dijo entre risas.

Tras la denuncia, la jugadora apareció solamente en algunos videos en los que asistía a eventos deportivos, aunque no disipó los temores sobre su plena libertad de movimiento.

© 2022 AFP