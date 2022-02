Inauguran gigantesco mural en populoso cerro de la capital de Perú

Vista del barrio Leticia recientemente coloreado mediante un proyecto de residentes locales liderados por aristas, en el cerro San Cristóbal, ubicado en las afueras de Lima, el 8 de febrero de 2022 For nine months the team lead dozens of neighbors with ages between 18 to 60 to color in an attempt to better living conditions for the more than 60,000 inhabitants of the densely populated hillside since the 1890’s.

Cris BOURONCLE AFP