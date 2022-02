Tomás Birkner, el último eslabón de una familia argentina ligada a los Juegos de Invierno

Pekín (AFP) – La familia Birkner está ligada al esquí alpino en Argentina. Ocho de sus miembros han participado en Juegos Olímpicos de Invierno desde Sarajevo-1984. De las últimas once ediciones solo no han estado presentes en tres.

En los Juegos de Pekín-2022 llega el noveno y último eslabón de una familia prolífica en los deportes de nieve, Tomás Birkner de Miguel, a punto de cumplir 25 años, que participará en eslalon y en gigante en la cita china.

Tres primos de Tomás, los Simari Birkner, fueron entre tres y cuatro veces olímpicos, entre 2002 y 2014. Y los tres obtuvieron su mejor resultado en su primera participación. Cristian Simari Birkner fue 17º en el eslalon de Salt Lake City-2002, mientras que sus hermanas Macarena y María Belén fueron 17ª y 20ª respectivamente en la combinada de esa misma edición.

Cuando todo comenzó

"Hay muchos atletas olímpicos del lado de la familia de mi papá, pero yo me crié siempre con mi mamá y no compartí mucho en el esquí con los olímpicos de la parte de mi papá que serían los Simari", explica Tomás Birkner de Miguel a la AFP, en referencia a sus tres primos. En Sochi-2014, coincidiendo con dos de los tres Simari Birkner, también participó Jorge Birkner Ketelhohn, también primo de Tomás, que fue 49º en supergigante.

Todo había comenzado en 1969, cuando Jorge Birkner, abuelo de Tomás, se trasladó de Buenos Aires a Bariloche. Ingeniero agrónomo, llegaba para trabajar con ganado bovino en una región poco poblada. Fue el inicio de una saga de deportistas.

Sus hijos, Jorge, Magdalena, Carolina e Ignacio, tíos de Tomás, estarían en los Juegos de Sarajevo-1984 y Calgary-1988 los dos primeros y solo en la cita canadiense los dos últimos. Después llegarían los Simari Birkner, que siguieron la estela de sus cuatro tíos.

"Tengo también otros primos olímpicos pero que fueron para windsurf, que es un deporte de verano. De hecho uno de ellos tiene medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud", destaca Tomás Birkner, en referencia a los hermanos Saubidet Birkner.

Pero Tomás Birkner no aprendió el esquí con su familia paterna de la que ha heredado ese apellido tan ligado al esquí alpino en Argentina, sino a través de su madre.

"Llegué al esquí porque mi mamá de muy chico me enseñó a esquiar y me divertía mucho. Siempre le pedía que me llevara. Siempre me ponía detrás de los corredores y me parecía muy divertido y rápido. Y desde que tengo memoria soy esquiador", explica Tomás Birkner.

En su primera experiencia, el noveno deportista olímpico de esquí de la familia Birkner tiene el sueño de lograr una buena clasificación en las dos pruebas en las que participa.

"Un Top 15 lo veo posible, pero depende mucho de las carreras y hay algunas carreras que son más fáciles que otras para hacer un Top 15. Depende de las condiciones, si favorecen, y de la pista. Pero sí, no lo veo imposible. Lo veo difícil, pero lo veo posible", afirma. Si lo lograse sería el mejor resultado del apellido Birkner.

Hincha de River

Tomás Birkner, además del esquí, tiene otras inquietudes deportivas. "En verano, cuando no estoy esquiando, ando mucho en bici. También tenemos que hacer mucha preparación física para el esquí cuando no toca esquiar. Me gusta jugar al fútbol, me gusta hacer muchos otros deportes, acampar. Aparte en mi tiempo libre muchas veces tengo que estudiar", afirma Tomás Birkner, que estudio Administración de Empresas en la Universidad de Utah, en Estados Unidos.

Y dentro de ese fútbol al que le gusta jugar hay un equipo del que es hincha.

"Soy de River, pero el único de mi familia, que son todos de Boca", explica.

El último de los Birkner sueña con hacer historia. El 13 y el 16 de febrero tiene dos citas importantes en su bautismo olímpico.

