Rodolfo Dickson, entre México y Canadá

Yanqing (China) (AFP) – Rodolfo Dickson hace mucho tiempo que no va a México, el país en el que nació y al que representa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín-2022.

"Voy con México", dice a la AFP bajo la nieve en Yanqing, a 90 km de la capital china, tras disputar este domingo el eslalon gigante de la cita olímpica, a la pregunta de con quién iría en un partido de fútbol entre Canadá y la selección azteca.

Dickson, nacido en Puerto Vallarta, fue adoptado por una familia canadiense cuando tenía nueve meses, tras quedarse huérfano. A sus 24 años, este esquiador que representa a México, disputó sus segundos Juegos de Invierno.

Tras quedar en el puesto 48 en el eslalon gigante de Pyeogchang-2018, concluyó este domingo en el puesto 35 en la misma prueba de Pekín-2022, entre los 46 que terminaron la competición, a más de 25 segundos del ganador del oro olímpico, el suizo Marco Odermatt.

"Honestamente, el recorrido era fácil. Tuve que luchar sobre todo con un dolor en la pierna derecha. Estoy muy feliz de haber terminado la prueba", afirma el esquiador.

Su alegría por haber terminado era lógica, casi la mitad de los participantes no concluyeron el trayecto, clasificándose solo 46 de los 89 esquiadores que tomaron la salida.

"Me gustó el circuito, aunque la nieve era un poco diferente a la que estoy acostumbrado", señala.

Vacaciones en México

Al principio, cuando era muy joven, fue varias veces a México de vacaciones, pero hace años que no va, lo que le impide ser fluido en castellano.

"En Canadá no hablamos en español. Cuando era muy joven iba a México, pero después, en los períodos de vacaciones iba a Austria debido a mi dedicación al esquí alpino. Ahora mis vacaciones son en lugares de clima frío. La última vez que fui a México fue hace varios años", explica.

"Nací en México, y aunque he crecido en Canadá siento un gran apoyo en las redes sociales por parte de los mexicanos. No les importa si hablo bien la lengua, les gusta que estoy aquí por México y eso es muy importante para mí", añade.

Pese a no estar mucho por México, le gustan muchas cosas de su país de nacimiento.

"México tiene las mejores playas. Me gusta San Miguel. Me gustaría volver, pero ahora estoy concentrado en el esquí", afirma, siempre con una sonrisa, debajo de su poblado bigote.

"Me da calor y me queda bien y por eso lo llevo", afirmó con una nueva sonrisa mientras la nieve no deja de caer en Yanqing, donde se disputan las pruebas de esquí alpino en los Juegos de Pekín-2022, a 90 kilómetros de la capital china.

Y Dickson se marchó feliz, con su bigote blanquecino, invadido por la nieve.

© 2022 AFP