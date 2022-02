Comienza un nuevo juicio contra el opositor ruso encarcelado Navalni

Moscú (AFP) – Un tribunal ruso comenzó este martes un nuevo proceso contra el opositor ruso Alexéi Navalni, encarcelado desde hace un año por acusaciones de fraude y que ahora se enfrenta nuevos cargos que podrían sumarle diez años a su condena.

Anuncios Lee mas

Navalni, vestido con su uniforme de preso y con la cabeza rapada, compareció en una sala de audiencias de la prisión a las afueras de Moscú donde cumple su condena, junto a sus abogados y rodeado de varios guardias, comprobó un periodista de la AFP.

Durante la audiencia el opositor aprovechó un receso técnico debido a un problema de sonido para abrazar a su mujer Yulia.

El lunes la mujer del activista contra la corrupción denunció la "cobardía" del gobierno ruso y calificó el proceso como "ilegal" y los cargos como "deshonestos".

Navalni, de 45 años, fue condenado a dos años y medio de cárcel en febrero de 2021 en otro proceso por acusaciones de fraude, un juicio que el activista tildó de político y amañado.

Actualmente está preso en un colonia penal en Pokrov, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. El proceso iniciado el martes se desarrolla en este recinto, algo que fue denunciado por los seguidores de Navalni.

El activista fue envenenado en Siberia a mediados de 2020 y pasó varios meses recuperándose en Alemania.

Navalni responsabiliza al presidente ruso Vladimir Putin de la intoxicación, que todavía no ha sido investigado en su país, ya que las autoridades afirman que no hay pruebas y que Alemania no ha compartido los análisis médicos.

A su retorno a Rusia, el opositor fue detenido en enero de 2021 y juzgado y condenado.

Acusación por malversación de fondos

En este nuevo proceso los fiscales acusan a Navalni de haber malversado más de 4,7 millones de dólares en donaciones a las organizaciones que lidera, una acusación que conlleva una condena de hasta diez años de cárcel.

Unos periodistas siguen en directo la audiencia judicial del opositor ruso Alexei Navalni desde la sala de prensa de la prisión N2 de Pokrov el 15 de febrero de 2022 Alexander Nemenov AFP

Además el opositor se arriesga a una pena adicional de seis años por desacato al tribunal durante el proceso del año pasado.

Estos dos cargos serán analizados en este mismo juicio.

Navalni fue incluido en una lista oficial de "terroristas y extremistas", en el marco de una campaña de represión hacia voces disidentes que también afectó a sus principales colaboradores, que están exiliados.

El Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), una de las principales organizaciones vinculadas al opositor, también fue colocada en esta lista negra. Esta decisión condujo a su clausura y dio paso al inicio de juicios contra muchos de sus activistas.

El mes pasado varios medios de comunicación rusos denunciaron presiones de las autoridades para eliminar contenidos vinculados a Navalni.

© 2022 AFP