Ingeniero de la Marina de EEUU admite intento de venta secretos de submarino a potencia extranjera

Washington (AFP) – Un ingeniero de la Marina estadounidense admitió este lunes ante la justicia federal de su país haber intentado vender secretos sobre submarinos nucleares a una potencia extranjera, informó el Departamento de Justicia.

Jonathan Toebbe, de 43 años, se declaró culpable ante un juez federal, más de cuatro meses después de ser detenido junto a su esposa Diana Toebbe.

A cambio de su declaración, se espera que sea sentenciado a entre 12,5 y 17,5 años de prisión.

Su esposa, una maestra, ha mantenido su inocencia hasta ahora y ha pedido su libertad para cuidar a sus dos hijos adolescentes. Pero la declaración de culpabilidad de su esposo también la incrimina.

No obstante, los documentos de la corte no precisan a qué país la pareja trató de venderle información, simplemente sugiere que se trata de un aliado de Estados Unidos cuyo idioma principal no es inglés.

El Departamento de Justicia sostuvo en su nota que Toebbe había estado trabajando desde 2012 en el diseño de unos reactores para unos submarinos de clase Virginia, la última generación de sumergibles de ataque en la flota estadounidense.

En abril de 2020, envió un paquete a un país extranjero con un compilado de documentos e instrucciones para establecer contacto vía una dirección de retorno en Pittsburgh, Pensilvania.

El paquete contenía "una muestra de Información Restringida e instrucciones para establecer una relación encubierta para comprar más Información Restringida", según el Departamento de Justicia.

"Toebbe comenzó a intercambiar correos electrónicos encriptados con un individuo quien creía era el representante de un gobierno extranjero. El individuo era en realidad un agente del FBI encubierto", detalló.

Los submarinos nucleares estadounidenses estaban en el centro de una acalorada crisis diplomática en septiembre pasado, cuando Australia canceló un importante acuerdo con Francia para anunciar una alianza estratégica con Estados Unidos y Reino Unido.

