Francia entrega sus premios de cine con una adaptación de Balzac como favorito

París (AFP) – El cine francés celebra este viernes sus premios anuales con un favorito, "Ilusiones Perdidas", una adaptación para la gran pantalla de un clásico de la literatura de Honoré de Balzac.

La ceremonia de los premios César quiere volver a levantar el vuelo tras dos galas anteriores opacadas por la pandemia del covid-19, escándalos y alguna metedura de pata.

Como en la ceremonia de los Óscar en Estados Unidos, los César sufren una crisis de audiencia. El público parece perplejo ante el viraje politizado de las galas, o indiferente las reivindicaciones de estrellas muy bien remuneradas.

En la ceremonia del año pasado solamente 1,6 millones de franceses se conectaron para presenciar la gala en directo. Este año, para la 47ª edición, la sala parisina Olympia volverá a acoger a la crema y nata del sector, bajo la batuta del presentador y actor Antoine de Caunes.

La actriz australiana Cate Blanchett recibirá un César honorífico por su carrera, que le entregará la francesa Isabelle Huppert.

Huppert no pudo recoger su propio premio honorífico, un Oso de Oro, en la Berlinale de la semana pasada, tras dar positivo al covid-19.

Habrá también un momento para recordar a las estrellas desaparecidas, como Jean-Paul Belmondo y Gaspard Ulliel.

En cuanto a los premios para las películas estrenadas en 2021, la gran favorita, con 15 nominaciones, es la película de Xavier Giannoli que retrata de forma ácida a la prensa en el siglo XIX, a partir de la gran novela de Balzac.

De cerca le sigue la ópera-rock "Annette" de Leos Carax, con 11 nominaciones.

El estadounidense Adam Driver está nominado para el César al mejor actor por esta película, en competición con Benoît Magimel, Vincent Macaigne o Pierre Niney.

Una peculiar pseudo-biografía de la cantante canadiense Céline Dion, "Aline", dirigida e interpretada por la actriz Valérie Lemercier, cuenta con diez nominaciones. Éxito en las pantallas francesas, "Aline" cuenta con humor la vida imaginaria de una estrella de la canción muy parecida físicamente a la intérprete de "I will always love you".

Léa Seydoux y Laure Calamy también están nominadas en esta categoría.

Otras películas que tuvieron éxito de público y de crítica y que también cuentan con nominaciones son la policíaca "BAC Nord" de Cédric Jimenez, sobre la violencia descontrolada en los barrios de Marsella, "L'évènement" de Audrey Diwan o "La Fracture" de Catherine Corsini, sobre la Francia de los "chalecos amarillos" que protestaron durante largos meses al inicio de la presidencia de Emmanuel Macron.

Tres mujeres concursan al premio de mejor director, frente a cuatro hombres. Entre las nominadas, Julia Ducournau, que logró el año pasado la Palma de Oro de Cannes por la extravagante "Titane".

La edición 2020 de los César estuvo teñida de escándalo al recibir el premio a mejor director Roman Polanski, que en 1977 fue acusado de violación de una menor. Una actriz, Adèle Haenel, abandonó la sala en protesta.

Y el año pasado, en plena crisis de la pandemia, otra actriz, Corinne Masiero, se desnudó en directo para expresar su protesta por la supuesta falta de apoyo gubernamental para el sector cultural.

