Garry Kasparov insta a "excluir a Rusia de los mercados financieros"

Roma (AFP) – El excampeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov, ex-disidente soviético y opositor al presidente Vladimir Putin, instó a Occidente a "excluir a Rusia de los mercados financieros", en una entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera publicada este sábado.

"Excluyan a Rusia de los mercados financieros mundiales. Asegúrense que el sistema financiero ruso ya no pueda funcionar y ya no pueda producir recursos para la máquina de guerra de Putin, a pesar de que esté sentado sobre reservas en liquidez de más de 600.000 millones de dólares", pide el opositor de 58 años que vive en Nueva York.

"Tienen que actuar. Muéstrenle que tendrá que pagar el precio (...) Si la agresión no tiene un costo, si la máquina de guerra de Putin no deja de funcionar porque va a la bancarrota, la élite (rusa) no moverá un dedo", explica.

"Rebelarse contra Putin puede significar poner fin a la vida de uno. Nadie lo hará si no hay una amenaza directa contra los miles de millones de dólares que esa gente tiene acumulados en el mundo libre", afirma.

Desde la invasión de Ucrania, se levantaron muchas voces para pedir la exclusión de Rusia del sistema de transacciones financieras internacionales Swift, esencial para el comercio mundial.

Pero Occidente no logró hasta ahora ponerse de acuerdo sobre esa sanción extrema, ya que varios países europeos, entre ellos Alemania, temen un impacto en los suministros de gas ruso.

