Telegram suspende tres cuentas de bloguero bolsonarista tras pedido de un juez en Brasil

Brasilia (AFP) – Telegram suspendió este sábado tres cuentas ligadas a un bloguero bolsonarista, después de que un juez de la corte suprema amanazara con bloquear por 48 horas la plataforma de mensajería en Brasil si incumplía su orden.

Por la tarde, los canales @allandossantos, @artigo220 y @tercalivre, vinculadas al bloguero Allan dos Santos, quedaron bloqueadas por la plataforma con este mensaje: "Este canal no puede ser exhibido porque violó las leyes locales".

La plataforma de origen ruso y con sede en Dubai está bajo la lupa de la justicia brasileña por no colaborar en el combate a la desinformación y al discurso de odio.

El viernes por la noche, la prensa brasileña divulgó una decisión en que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes le daba 24 horas a Telegram para que bloqueara los tres canales y le advertía de que, en caso de incumplimiento, la plataforma quedaría bloqueada "por el plazo inicial de 48 horas".

Esa decisión se enmarca en las investigaciones abiertas en la máxima corte por orden de De Moraes sobre supuestas "milicias digitales" bolsonaristas para atacar las instituciones brasileñas y destruir reputaciones de adversarios del presidente Jair Bolsonaro en las redes sociales.

Por ese caso, De Moraes ordenó en octubre pasado la detención de Dos Santos, un conocido influencer bolsonarista. Dos Santos está desde entonces en Estados Unidos y es considerado prófugo por la justicia brasileña.

Ante una eventual suspensión, el bloguero creó perfiles alternativos y pidió a sus seguidores que se suscribieran.

"No es que mi canal haya sido eliminado. Es que Brasil está igual que China, igual que Corea del Norte, igual que Irán", dijo en un video al criticar la decisión.

Hace más de medio año, De Moraes ya le había pedido a Telegram que retirara una publicación de Bolsonaro con información falsa sobre la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil.

Pero la compañía, que no tiene sede en Brasil y tiene por principio no colaborar con las autoridades, no obedeció.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) también lleva meses intentando contactar a la plataforma para que coopere "en el combate a la desinformación" durante las presidenciales de octubre, como se han comprometido las redes Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube y Kwai.

Pero hasta ahora no ha recibido respuesta, y en varias ocasiones el juez Luis Roberto Barroso, hasta la semana pasada presidente del TSE, afirmó que la plataforma "debería ser simplemente suspendida" en Brasil.

Telegram es la plataforma que más crece en Brasil, especialmente entre los bolsonaristas, y actualmente está instalada en el 53% de los celulares brasileños.

