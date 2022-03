¿Cuáles podrían ser las responsabilidades jurídicas de la invasión a Ucrania?

Un vehículo quemado ante unas instalaciones militares destruidas por un bombardeo en la ciudad ucraniana de Brovary, a las afueras de Kiev, el 1 de marzo de 2022 Russian troops will carry out an attack on the infrastructure of Ukraine's security services in Kyiv and urged residents living nearby to leave, the defence ministry said on March 1, 2022.

Genya Savilov AFP