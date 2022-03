Thiem aplaza su regreso, pensando en la tierra batida

París (AFP) – El austríaco Dominic Thiem, ausente del circuito por una lesión en la muñeca desde junio, aplazó de nuevo el lunes su regreso, cuando era esperado esta semana en Indian Wells, y piensa ya en la temporada europea de tierra batida.

Anuncios Lee mas

"He descansado muy bien estas semanas, la muñeca va perfectamente, la mano va cada vez mejor, pero de todas maneras he decidido renunciar a Indian Wells (10-20 de marzo) y Miami (23 de marzo-3 de abril) para retomar todo sobre tierra batida. Es la superficie en la que me siento mejor, por lo que será perfecto para regresar", anunció el austríaco de 28 años en su cuenta Instagram.

Thiem ya había renunciado en el último momento a jugar la gira sudamericana en tierra batida en Córdoba, Buenos Aires, Rio y Santiago en febrero.

"Me habría gustado jugar en Estados Unidos, lo siento de verdad por mis aficionados. La última vez que jugué en Indian Wells (en 2019), gané el torneo, por tanto me encanta jugar en Estados Unidos y tengo ganas de volver pronto", concluye el que fuera tercer jugador mundial, ahora en el puesto 50.

Thiem ganó el US Open en superficie dura en 2020, su único título de Grand Slam hasta ahora.

© 2022 AFP