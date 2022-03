El piloto excluido Mazepin crea una fundación para apoyar a deportistas rusos

París (AFP) – El piloto ruso Nikita Mazepin, excluido la semana pasada de la escudería de Fórmula 1 Haas tras la invasión rusa de Ucrania, anunció este miércoles la creación de una fundación para apoyar a los deportistas que pierdan su empleo "por razones políticas".

Esta fundación "se dedicará a ayudar a los deportistas que, por razones políticas independientes de su voluntad, pierdan su capacidad de participar al más alto nivel", explicó el piloto de 23 años en una rueda de prensa virtual.

"Será financiada por Uralkali, utilizando el dinero que había estado previsto para el patrocinio en Fórmula 1 esta temporada", continuó.

Patrocinador de Haas desde 2021, el grupo ruso Uralkali vio su contrato roto "con efecto inmediato" por la escudería estadounidense el sábado pasado, al mismo tiempo que el contrato de Mazepin.

Mazepin, de 23 años, es hijo del millonario oligarca ruso Dmitry Mazepin, accionista del grupo Uralkali, especializado en la producción de potasio.

En reacción a la ofensiva rusa en Ucrania, muchas federaciones deportivas internacionales decidieron excluir a los rusos y anular las manifestaciones deportivas previstas en Rusia, tras las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI).

"La fundación otorgará recursos financieros y no financieros a estos deportistas que han pasado su vida preparándose para los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, u otros eventos de alto nivel, para descubrir que son finalmente excluidos de la competición y sancionados colectivamente, simplemente por el pasaporte que tienen", continuó Mazepin.

Bautizada "We Compete As One", el nombre de la fundación recuerda al de la iniciativa de la F1 a favor de la diversidad "We Race As One".

La fundación ayudará a los "deportistas de todas las zonas de conflicto" y "comenzará con el equipo paralímpico de Rusia, excluido de los Juegos de Pekín", precisó.

© 2022 AFP