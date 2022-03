El judoca francés Riner se siente "sin presión" pero con ambición para París-2024

Río de Janeiro (AFP) – A sus 32 años, el judoca francés Teddy Riner asegura que se siente "sin presión" al inicio de su preparación para los Juegos Olímpicos de París-2024, pero no oculta que sueña con ganar "la más hermosa de las medallas" ante su familia.

En Rio de Janeiro, donde comenzó el viernes su primer gran entrenamiento en el extranjero tras una pausa de seis meses después de los Juegos de Tokio, el diez veces campeón del mundo, que volverá a competir en julio en Budapest, confió en una entrevista a la AFP que quiere "sobre todo divertirse".

En París sueña con ganar su tercera medalla de oro olímpica individual. El año pasado, en Japón, se contentó con el bronce, antes de contribuir para que Francia se coronara por equipos.

PREGUNTA: ¿Cómo se siente al inicio de la preparación para los Juegos Olímpicos de 2024 en París, su casa?

RESPUESTA: "¡Es maravilloso pensar que estamos entrenando, que estamos empezando la preparación y que esta vez será en París! Estará toda mi familia, todos mis amigos en el estadio. Será como un pulmón extra.

Pero me siento sin presión. Hay un largo camino por recorrer. Hay que entrenar, porque no quiero defraudar, pero sobre todo quiero divertirme mucho en esta última competición".

P: ¿Será esta realmente su última competición?

R: "Seguramente, sí, al final hay que saber ser realista. (Última medalla de oro en París) sería la apoteosis, claro, pero pase lo que pase no me sentiré decepcionado. Tuve la carrera que tuve y agradezco a todos los que me ayudaron a conseguirlo.

El doble campeón olímpico, el judoka francés Teddy Riner, realiza ejercicios de estiramiento durante una sesión de entrenamiento en Rio de Janeiro, Brasil, el 11 de marzo de 2022 CARL DE SOUZA AFP

Ahora es un añadido, es gula. Sin estrés. Me gusta ganar y daré lo mejor de mí. Quiero trascender y brillar frente a mi público, ganar las medallas más hermosas, pero pasará lo que tenga que pasar".

P: ¿Cómo va la recuperación tras este parón de seis meses?

R: "Estamos en el buen tiempo, hicimos lo necesario de antemano y vamos a mostrar un crescendo. Reanudé completamente los entrenamientos a principios de enero, como estaba planeado, pero este es realmente el punto de partida, el primer gran entreno en el extranjero. Y no elegimos la escuela más pequeña, elegimos a los brasileños. Viajo a países a los que amo, países donde la escuela de judo es fuerte".

P: ¿Se mantuvo en forma durante el parón? ¿Cuántos kilos ha ganado?

R: "(Mi peso) subió a 154, 156 kilos. Me cuido y ahora en este entreno estoy en 148, 149 kilos, diez más que en el momento de los Juegos de Tokio (su peso ideal rondó los 140 kilos). Durante los 6 meses posteriores a los juegos, seguí con la preparación física, seguí entrenando, así que por eso estoy bien.

Por eso también no quería parar completamente después de los Juegos, para no sufrir las mismas consecuencias que durante los ciclos anteriores. Estaba subiendo demasiado de peso, estaba parando y después fue más complicado (después de los Juegos de Rio-2016, superé los 160 kg durante un parón similar)".

El doble campeón olímpico, el judoka francés Teddy Riner, se prepara para una sesión de entrenamiento en Rio de Janeiro, Brasil, el 11 de marzo de 2022 CARL DE SOUZA AFP

P: ¿Tuvo algún cuidado especial en relación a sus lesiones previas a los Juegos de Tokio, particularmente en la rodilla?

R: "Sigo teniendo cuidado, hago prevención. Cuando eres un deportista de élite, a cierta edad, más vale prevenir que curar. Especialmente en los lugares donde ha habido lesiones, como el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. No voy a mentir, no tengo el cuerpo que tenía hace diez años, me hacen infiltraciones muy a menudo porque en algunos lugares ya no hay cartílago. Es un gran trabajo de prevención, como una obra".

P: ¿Se siente un poco como en casa aquí en Rio?

R: "Rio me encanta, ahí empezó todo (primer título mundial en 2007, a los 18 años). Brasil, su gente acogedora, ama este deporte. Siempre es un placer venir aquí. Incluso compré un apartamento en Copacabana".

