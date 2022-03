El capitán Artem Dzyuba ausente en convocatoria de Rusia por "motivos familiares"

Moscú (AFP) – El capitán de la selección rusa de fútbol Artem Dzyuba se perderá la concentración de marzo "por motivos familiares", indicó este martes sin dar mayores precisiones, después de las palabras del seleccionador ruso ligando esa ausencia a la "situación en Ucrania", donde viven familiares del jugador.

"No acudiré a la concentración con la selección, no por razones políticas, sino por razones familiares. Pero no quiero entrar en detalles. Durante este periodo, prefiero pasar tiempo con mi familia", declaró Dzyuba, citado por el periódico deportivo Sport-Express.

Horas antes, el seleccionador ruso Valeri Karpin había justificado la ausencia de su capitán para los próximos partidos de la 'Sbornaya' a finales de marzo por la "situación difícil en Ucrania", donde están familiares del jugador del Zenit.

"Vista la difícil situación en Ucrania, donde viven numerosos miembros de su familia, Artem se disculpó y pidió, por razones familiares, no ser convocado" para los próximos partidos de la selección rusa, explicó Valeri Karpin en una entrevista publicada en la página de internet de la Federación Rusa.

"Me parece que hubo un malentendido, Valeri Karpin me entendió mal o sus palabras fueron malinterpretadas", reaccionó Dzyuba. "En el futuro espero poder ser convocado. (...) Todo jugador quiere estar en la selección", insistió el delantero.

Después de la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, la FIFA decidió excluir a Rusia del repechaje de clasificación al Mundial-2022 previsto a final de mes. La Federación rusa de fútbol recurrió esa decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y pidió el levantamiento de la sanción a título provisional, algo sobre lo que el TAS se pronunciará en las próximas fechas.

En cualquier caso, la selección rusa se reunirá "del 21 al 27 de marzo", según Karpin. "El programa concreto de la concentración y de los partidos amistosos está siendo elaborado y será publicado en adelante", precisó.

"Por razones logísticas, tomé la decisión de no llamar a jugadores que militan en clubes europeos para la concentración", añadió Karpin.

