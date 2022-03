El violín, "arma de la resistencia" de los músicos ucranianos

París (AFP) – Desde su refugio en Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, Vera Litovshenko causó sensación en las redes sociales al colgar videos en los que toca su violín para sus compatriotas, para el mundo entero, para "hacer olvidar la guerra, aunque solo sea por unos minutos".

Desde el inicio de la invasión rusa, los violonistas han demostrado que su pequeño instrumento, fácil de transportar, es su "arma de resistencia".

"No soy médico, no soy soldado, no hago política. Tan solo toco el violín", explica Vera Litovshenko a la AFP a través de la mensajería Whastapp.

"No me quiero sentir impotente. Quiero ayudar a mis amigos y a los profesores de música que han perdido su casa, su trabajo, su instrumento", explica la música, que lanzó una colecta de fondos tras recibir una avalancha de mensajes de apoyo de todos los rincones del planeta.

"Soldados en el frente musical"

Solista de la orquesta de la Ópera de Járkov y profesora, esta ucraniana de 39 años se inspiró de una de sus alumnas, que tocó el violín ante personas refugiadas en un metro.

Armada con su arco, Vera interpretó a Vivaldi y melodías ucranianas.

"Somos 12 personas: niños, adolescentes, ancianos... Me considero muy privilegiada porque estoy en un sótano donde hay calefacción, electricidad, alimentos. Otros no tienen tanta suerte", dice.

Ayudar a su país mediante la música es también el objetivo de Illia Bondarenko, de 20 años, que fue filmado en su refugio de Kiev interpretando con su violín una canción folclórica ucraniana, "Verbovaya Doscheshka".

Al joven violinista se le unieron, mediante un montaje de video, 94 violonistas de 70 países, entre ellos nueve compatriotas suyos, así como el reputado solista Daniel Hope o la sección de violines de la Orquesta de Cámara de Múnich.

El video se convirtió en un fenómeno viral tras ser compartido por la London Symphony Orchestra (más de 3,6 millones de descargas en Facebook).

"Me gustaría que este video llegara al corazón de la gente; la música es la plegaria más poderosa", confía a la AFP Kerenza Peacock, violonista de la LSO, creadora de este proyecto bautizado "Violinistas por Ucrania" que está recogiendo también fondos para las víctimas de la guerra.

"Illia fue increíble. Fue filmado mientras se oían las sirenas de alarma y la conexión internet era mala", comenta.

"Me grabaron en un refugio donde pasaba la noche porque, cuando volvíamos a nuestro apartamento durante el día, intentábamos no hacer ruido para estar pendientes de las sirenas", explicó este joven a la AFP mediante Skype.

"La música tiene poder y los músicos ucranianos son actualmente soldados en el frente musical", explica el joven, refugiado con su abuela en la región de Leópolis (oeste) y preocupado por sus padres, bloqueados en Zhitómir, al oeste de Kiev.

Músicos que partieron a la guerra

Illia, que seguía estudios de composición en el conservatorio de Kiev, ve su instrumento como un "arma de resistencia".

"Puedo hacer más con mi música que con las armas en la actualidad", explicó.

Kerenza Peacock explica que otros violinistas contactados rehusaron participar en el proyecto porque "se iban al frente".

"Hay muchos músicos que tomaron las armas para defender a nuestro país", añade Mariia Klimenko, de 23 años, que abandonó la región de Kiev rumbo a la de Leópolis.

Esta joven difundió en Instagram un video en el que interpreta una canción de cuna ucraniana con su cómplice desde hace dos años, el guitarrista Yuri Bikbaev, gracias a un montaje.

"Él se quedó en Kiev y selló las ventanas de su apartamento para protegerse. Decidimos montar ese video para volver a hallar este vínculo que nos unía antes de la guerra", explica a la AFP esta estudiante de la Academia de Música de Kiev.

"Elegí esta canción de cuna porque mi madre me la cantaba para calmarme cuando era bebé. Y quiero que la gente que mire el video sienta la paz invadir su corazón".

