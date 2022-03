Primera 'pole' del año en MotoGP para Quartararo y Márquez partirá 14º en el GP de Indonesia

Mandalika (Indonesia) (AFP) – El campeón mundial de MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), logró este sábado su primera 'pole position' en 2022, mientras que el seis veces campeón del mundo, el español Marc Márquez, saldrá desde la 14ª plaza tras haberse caído dos veces en la sesión de clasificación del Gran Premio de Indonesia.

Anuncios Lee mas

Quartararo, de 22 años, estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por el español Jorge Martín (Ducati-Pramac) y por su compatriota Johann Zarco (Ducati-Pramac), el domingo en la segunda carrera de la temporada, en el circuito de Mandalika.

El francés recupera así la sonrisa y la vitola de aspirante a revalidar su corona tras la decepcionante 8ª plaza hace quince días en Catar en el primer Gran Premio de la temporada y su Yamaha parece mejorar tras haberse mostrado falta de potencia en la primera carrera.

En el flamante circuito de Mandalika y bajo el calor tropical de la isla de Lombok, el francés firmó la 16ª pole de su carrera en la élite.

Es la primera vez, desde junio de 2021 en Cataluña, que marca el mejor tiempo en la clasificación.

"¡Está bien estar de vuelta aquí, ha pasado mucho tiempo!, reconoció sonriente tras la prueba desde en la plaza reservada para las entrevistas con los tres primeros. "Estoy muy feliz".

"Y aún estoy más feliz por la FP4 (cuartos ensayos libres), donde rodé 15 vueltas seguidas y a muy buen ritmo. No hemos cometido errores y me siento bien antes de mañana, es lo más importante", añadió el galo.

En principio, los principales rivales de Quartararo en la pelea por la victoria de la carrera serán sus dos compañeros de primera fila.

"Era importante clasificarse bien, puesto que es difícil adelantar en este circuito, además todos los pilotos tienen un ritmo parecido. Tengo confianza para mañana", declaró el español Martín, recuperado también de la caída sufrida en Catar que le privó de sumar puntos en la primera carrera de la temporada.

Jorge Martín posa sonriente con su casco tras quedar segundo en la clasificación para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, el 19 de marzo de 2022 en el circuito de Mandalika Sonny Tumbelaka AFP

Zarco, por su parte, destacó las "condiciones difíciles" del circuito indonesio, por el calor y la humedad: "Si puedo tener este ritmo y también un poco de aire, creo que tengo buenas opciones de cara a la carrera".

Brad Binder (KTM), Enea Bastianini (Ducati-Gresini), sorprendente líder del campeonato tras su victoria en Catar hace quince días, y el subcampeón de 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) partirán en la segunda línea.

La tercera línea estará formada por Miguel Oliveira (KTM), Alex Rins (Suzuki) y Jack Miller (Ducati).

A la victoria aspira también Marc Márquez, pese a las dos caídas sufridas este sábado (más otra el viernes), que le dejaron en la 14ª posición de la parrilla de salida para el domingo a las 15H00 locales (07H00 GMT), después de que el italiano Franco Morbidelli fuese sancionado con tres puestos por no respetar las normas.

Dos caídas seguidas

"Todas las Hondas hemos tenido problemas inesperados", declaró Márquez. "Lo he probado aunque no tenía buenas sensaciones porque no tenía otra opción para estar en la Q2. Debería haber evitado la segunda caída, pero sabía que estaba haciendo una segunda vuelta y era mi última oportunidad".

Marc Márquez rueda por delante de tres perseguidores durante la clasificación para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, el 19 de marzo de 2022 en el circuito de Mandalika Bay Ismoyo AFP

Márquez no fue el único que se fue al suelo: sus compatriotas Aleix Espargaró (Aprilia, 10º en la parrilla y el campeón en 2020 Joan Mir (Suzuki, 18º) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha, 15º) también se cayeron en una pista rehecha recientemente tras las críticas recibidas de los pilotos después de los ensayos de pretemporada en febrero. Un aviso de lo que puede pasar en carrera.

El campeonato del mundo ya pasó por Indonesia en 1996 y 1997, cuando la categoría reina eran los 500cc. Es la primera vez en el país desde la instauración de la MotoGP en 2002 y la llegada de las cilindradadas de 1000 cc.

En Moto2, la 'pole' fue para el británico Jake Dixon, por delante del español Augusto Fernández y de su compatriota Sam Lowes.

En Moto3, será el español Carlos Tatay el más rápido y estará acompañado en la primera fila de la parrilla por el brasileño Diogo Moreira y el indonesio Mario Aji.

© 2022 AFP