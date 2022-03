"Tuve muchas batallas pero sigo vivo", dice Nadal tras pasar a la final en Indian Wells

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – Después de superar otro examen de tres horas ante el pujante Carlos Alcaraz, el tenista español Rafael Nadal se felicitó de haber alargado el sábado su racha de 20 victorias seguidas y alcanzar la final de Indian Wells.

El astro español, de 35 años, doblegó la resistencia de Alcaraz, de 18, por marcador de 6-4, 4-6 y 6-3 en un juego en el que, además de sus problemas crónicos en el pie izquierdo, tuvo que ser atendido por molestias en el pecho al inicio del tercer set.

"Creo que no es nada importante", explicó después ante la prensa. "Probablemente fuera por el viento e hice algunos malos movimientos (...) Pero necesitaba preguntar porque me sentía bastante incómodo".

"Todavía lo siento un poco, pero quedan muchas horas para mañana, confío en que no pasará nada", dijo Nadal a menos de 20 horas de la final del domingo ante el estadounidense Taylor Fritz (20º de la ATP).

Tras un año marcado por sus problemas físicos, Nadal vive el mejor arranque de su carrera con tres títulos conquistados, incluido el Abierto de Australia, con el que se convirtió en el tenista masculino con más títulos de Grand Slam (21).

"En términos de cansancio, me siento bastante bien. No me puedo quejar", aseguró.

"He tenido muchas duras batallas esta semana pero sigo vivo", recalcó. "Estoy en la final y quiero disfrutarla".

Nadal se deshizo en elogios hacia el joven Alcaraz, la nueva joya del tenis español, de quien dijo que tiene "todos los ingredientes para ser un campeón increíble".

"No estaba más nervioso porque fuera un jugador joven. Lo traté como uno de los ocho mejores", aseguró.

Nadal sí lamentó que el partido llegara a ser "casi injugable" cuando irrumpió en el segundo set un fuerte viento acompañado de arena de la desértica Indian Wells.

"El problema en el tenis es que no tenemos un reglamento para esto. No hay reglas para el viento, ninguna que diga que con ciertas millas por hora hay que suspender el partido", recordó.

"A veces disfruto jugar con viento porque es un desafío, como cuando juego al golf, buscar soluciones todo el tiempo", recordó. "Pero no era solo el viento, empecé a sentir la arena en mis ojos y dolía un poco (...) Para algunas situaciones como una tormenta de arena quizás podríamos añadirlo al libro" de reglas.

Sobre su rival en la final, Nadal consideró que Fritz "está jugando muy bien".

"Vi un rato de su partido (de semifinales) ante (Andrey) Rublev y jugó con gran determinación, muy agresivo", destacó.

