La ONU advierte de que Líbano enfrenta una crisis educativa

Beirut (AFP) – Líbano enfrenta una "emergencia" educativa, tras años de un colapso económico que afecta a alumnos y profesores, advirtió una alta funcionaria de la ONU.

"Estamos ahora en una situación de emergencia. La educación en Líbano está en crisis porque el país vive una crisis", declaró a AFP Maysoun Chehab de la Unesco, el organismo educativo y cultural de la ONU.

Chehab habló del tema el lunes al margen de un evento para celebrar la conclusión de un proyecto de 35 millones de dólares de la Unesco para rehabilitar 280 centros educativos dañados por una explosión de 2020.

La explosión en el puerto de Beirut, provocada por fertilizantes mal almacenados, destruyó varios barrios de la capital y afectó la educación de al menos 85.000 jóvenes.

Aunque alumnos y profesores ahora cuentan con aulas nuevas, aún sufren del doble impacto de una crisis económica sin precedentes en Líbano y la pandemia del coronavirus.

Desde fines de 2019, la libra libanesa ha perdido más de 90% de su valor, dejando a la mayor parte de la población en la pobreza, al tiempo que los apagones de más de 20 horas diarias y la disparada en los precios del combustible hacen imposible que muchos alumnos acudan a las clases o puedan estudiar en casa.

"Las escuelas no tienen fondos suficientes para operar como deberían, los educadores no tienen salarios para vivir prósperamente, los alumnos no tienen transporte por el alto costo del combustible", precisó Chehab, jefa de educación para Unesco en Líbano.

"Todo esto afecta la calidad de la educación", agregó.

Además, la crisis ha obligado a muchos alumnos a abandonar la escuela o la universidad para ayudarles a sus familias.

La matrícula en las instituciones educativas cayó de 60% el año pasado a 43% en el actual año académico, según un informe de Unicef, el organismo de la infancia de la ONU.

