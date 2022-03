Argentino Francisco Cerúndolo avanza a semifinales de Miami por abandono de Sinner

Miami (AFP) – El tenista argentino Francisco Cerúndolo se convirtió el miércoles en la gran revelación del Masters 1000 de Miami al alcanzar las semifinales tras el abandono del italiano Jannik Sinner por aparentes problemas físicos.

Anuncios Lee mas

Cerúndolo saltará de su actual puesto 103 de la ATP al Top-50 gracias a su sorprendente trayectoria en Miami, donde disputará sus primeras semifinales de un Masters 1000.

Este miércoles el tenista bonaerense se imponía por 4-1 en el primer set a Sinner, undécimo del ranking mundial, cuando el italiano anunció su retiro tras 23 minutos de juego.

"Se siente extraño. Me estaba sintiendo bien en la pista, quería seguir jugando e intentar completar el partido", declaró el argentino, cuyo mejor resultado en sus cuatro años en la ATP es un subcampeonato en el torneo de Buenos Aires en 2021.

El argentino, de 23 años, enfrentará en sus primeras semifinales de un Masters 1000 al alemán Alexander Zverev, número cuatro mundial, o al noruego Casper Ruud, número ocho.

El retiro de Sinner fue el segundo consecutivo del miércoles en la pista central del torneo de Miami, después de que la española Paula Badosa abandonara ante la estadounidense Jessica Pegula en los cuartos femeninos también con marcador de 4-1.

"No esperaba la retirada"

Sinner, una de las grandes promesas del circuito a sus 20 años, había eliminado el martes al australiano Nick Kyrgios en una hora y 40 minutos de juego mientras Cerúndolo necesitó de dos horas y media para batir al estadounidense Francis Tiafoe.

Tiafoe, número 31 de la ATP, había sido el verdugo de su hermano menor, Juan Manuel Cerúndolo, en la tercera ronda.

Jannik Sinner abandona el partido ante el argentino Francisco Cerúndolo. Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Anteriormente Cerúndolo fue capaz de eliminar al veterano francés Gael Monfils, que venía de derrotar al astro ruso Daniil Medvedev en el pasado Masters 1000 de Indian Wells.

Ante Sinner, Cerúndolo estaba protagonizando un gran arranque de partido con su potente servicio, sumando tres rápidos 'aces'.

En el cuarto juego, el argentino logró el primer quiebre y luego se colocó en ventaja 4-1 cuando Sinner decidió acabar el partido de forma abrupta.

"No esperaba que se retirara, de repente me dio la mano. No sé qué le pasaba, le deseo una rápida recuperación. Es un gran jugador y una gran persona", subrayó. "Es mala suerte pero cuando pasa esto uno tiene que aprovechar la oportunidad".

Otro de los cruces de cuartos de final de Miami enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, defensor del título, ante Medvedev, que recuperará el número uno mundial en caso de ganar el partido.

La otra eliminatoria la protagonizarán el joven español Carlos Alcaraz y el serbio Miomir Kecmanović.

© 2022 AFP