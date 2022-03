"House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", se estrena el 21 de agosto

Una visistante toma una fotos de la decoración de la serie "Game of Thrones" en un estudio en Banbridge, Irlanda del Norte, el 2 de febrero de 2022 Paul Faith AFP/Archivos

1 min

Nueva York (AFP) – "House of the Dragon", la nueva serie de HBO cuya historia trascurre 200 años antes de "Game of Thrones", se emitirá a partir del 21 de agosto, anunció este miércoles la plataforma de streaming.