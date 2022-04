Dominicano Pedro Severino suspendido 80 juegos por dopaje en las Grandes Ligas

Milwaukee (Estados Unidos) (AFP) – El receptor dominicano Pedro Severino, de los Cerveceros de Milwaukee, fue suspendido por 80 partidos tras positivo en un control antidopaje, confirmó este martes la oficina del comisionado de las Grandes Ligas.

Severino dio positivo a clomifeno, medicamento que se usa para inducir la ovulación en los tratamientos de fertilidad femeninos y que sirve para mejorar el rendimiento.

Severino se perderá cerca de la mitad de su salario de 1,9 millones de dólares. El jugador se disculpó con los Cerveceros, compañeros de equipo y los seguidores.

"Desde finales de 2020, mi esposa y yo habíamos estado tratando de formar una familia sin éxito", dijo Severino en un comunicado emitido por la Asociación de Jugadores.

"Cuando regresamos a República Dominicana después de la temporada 2021, buscamos asistencia médica para determinar por qué no habíamos tenido éxito. Uno de los médicos con los que consulté me recetó un medicamento para tratar problemas de infertilidad. Lamentablemente, ahora sé que el medicamento contenía clomifeno. Acepto la responsabilidad por este error y he decidido no impugnar mi suspensión".

Veterano de siete años en las Grandes Ligas, el jugador de 28 años está en su primera temporada con los Cerveceros después de defender a los Nacionales de Washington y los Orioles de Baltimore.

El receptor bateó .248 con 11 jonrones y 46 carreras impulsadas la temporada pasada para los Orioles.

"Me hicieron pruebas más de 100 veces en mi carrera y nunca tuve un problema", aclaró Severino.

Severino bateó para .435 con dos jonrones y nueve carreras impulsadas en ocho juegos de entrenamiento de primavera con vistas a la campaña de 2022.

Se esperaba que fuera el segundo receptor del equipo, detrás del venezolano Omar Narváes, un All-Star en 2021.

Otros tres jugadores fueron suspendidos el lunes luego de dar positivo a la boldenona: el jardinero/primera base dominicano Danny Santana, su compatriota el lanzador Richard Rodríguez y el jugador de cuadro venezolano José Rondón.

Esas fueron las primeras suspensiones desde que el programa de pruebas de drogas de las Grandes Ligas se reanudó el 11 de marzo luego de una suspensión de 99 días durante el cierre patronal.

