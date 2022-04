El ministro de Finanzas británico, criticado por el estatus fiscal de su esposa

El príncipe Carlos de Gales; la duquesa Camila de Cornualles; la ministra británica del Interior, Priti Patel (izq.); el ministro de Finanzas, Rishi Sunak (2º izq.), y su esposa, Akshata Murthy (c), en una recepción en Londres el 9 de febrero de 2022

Londres (AFP) – El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, hundido en la crisis por el creciente coste de la vida, fue duramente criticado el jueves tras saberse que su riquísima esposa tiene un estatus que le permite eludir impuestos en el Reino Unido.

Anuncios Lee mas

Akshata Murthy, hija del multimillonario cofundador del grupo tecnológico indio Infosys, tiene el estatus de "no domiciliada" (diferente de "no residente"), que permite no tributar en el país por ingresos en el extranjero.

Esto significa que su domicilio permanente se considera fuera del Reino Unido, pese a que ella y Sunak ocupan una residencia oficial en Downing Street.

Según el periódico The Independent, que dio a conocer la información, este estatus le ha permitido ahorrar millones de libras de impuestos, incluidos los dividendos de su participación en Infosys.

"Akshata Murthy es ciudadana india, el país de su nacimiento y de sus padres", argumentó una portavoz.

"India no permite que sus ciudadanos tengan la nacionalidad de otro país simultáneamente. Por lo tanto, según la legislación británica, Murthy es tratada como no domiciliada a efectos fiscales en el Reino Unido", añadió. "Siempre ha pagado impuestos en el Reino Unido por todos sus ingresos británicos y seguirá haciéndolo", precisó.

Este estatus es legal, pero la noticia fue mal recibida por los británicos, que ven desvanecerse su poder adquisitivo entre una inflación históricamente alta, facturas de energía que se disparan y, desde el miércoles, un aumento de las contribuciones a la seguridad social.

"En un momento en el que las finanzas de la gente están bajo presión y Rishi Sunak está subiendo impuestos, afirmando que es para pagar los servicios públicos, su familia cercana mantiene gran parte de sus ingresos protegidos del fisco británico", denunció el diputado de la oposición laborista Ed Miliband en la BBC.

Y Richard Murphy, profesor de la Universidad de Sheffield y cofundador de la oenegé Tax Justice Network, cuestionó la explicación de Murthy.

"El domicilio no tiene nada que ver con la nacionalidad de una persona", tuiteó.

Considerado en su momento como favorito para remplazar a Boris Johnson en el puesto de primer ministro, el conservador Sunak, de 41 años, fue duramente criticado en marzo por sus nuevas medidas presupuestarias, denunciadas como elitistas y alejadas de la situación real de la mayoría de británicos.

Su popularidad ha caído en picado en las encuestas.

© 2022 AFP