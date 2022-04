La justicia británica concluye que el cantante Ed Sheeran no plagió "Shape of You"

Ed Sheeran llega a la gala de entrega de los premios musicales NRJ, el 20 de noviembre de 2021 en la ciudad francesa de Cannes Valery Hache AFP/Archivos

1 min

Londres (AFP) – La estrella de pop británica Ed Sheeran no cometió plagio en su gran éxito "Shape of You", una de las canciones más escuchadas del mundo, concluyó el miércoles la Alta Corte de Londres.