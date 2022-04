"No tenemos muchos puntos fuertes" con Yamaha, lamenta el francés Quartararo

Austin (Estados Unidos) (AFP) – A dos días de competir en el Gran Premio de las Américas, el francés Fabio Quartararo, vigente campeón del Mundial de MotoGP, habló con la AFP sobre las dificultades que afronta con su moto Yamaha y de su futuro con la firma japonesa.

Anuncios Lee mas

El francés, lastrado por el déficit de velocidad de su Yamaha, no celebra un triunfo desde el 29 de agosto de 2021 en Gran Bretaña y ocupa actualmente la quinta plaza del Mundial con 35 puntos después de tres carreras disputadas.

"En Catar (9º puesto) tuvimos dificultades todo el fin de semana, estaba claro que no íbamos a hacer nada espectacular. En Indonesia, el fin de semana fue muy bueno (2º). Luego en Argentina fue un poco extraño (8º)", enumera Quartararo, primer francés campeón de la categoría reina del motociclismo.

"Todo el fin de semana va bien, somos muy rápidos, pero en la carrera hemos tenido falta de agarre en las tres primeras vueltas y luego nos hemos quedado atrás, no he llegado a mi ritmo, he tenido que pilotar de otra manera y ha terminado con un resultado no tan bueno", señala.

"Con la Yamaha tenemos un estilo totalmente diferente al de las otras motos, y cuando estamos por detrás tenemos más dificultades", apunta. "A menudo, el año pasado ganaba mis carreras saliendo primero y solo. Cuando estás solo y puedes desarrollar tu estilo de pilotaje, puedes ir muy rápido, pero cuando estás bloqueado detrás, puedes ir muy despacio".

- "Estoy empujando a Yamaha" -

El origen de estos problemas, apunta Quartararo, es un "déficit de velocidad" en las rectas, un defecto que no cree que pueda seguir explicándose por la tecnología del motor utilizado por Yamaha.

"Antes siempre existía la excusa de decir que los V4 (disposición de los cilindros en forma de "V", utilizada por Ducati, Honda, KTM y Aprilia) eran más rápidos que los 4 en línea (elegidos por Yamaha y Suzuki), pero en Catar el que más velocidad punta tenía era Suzuki, así que tendremos que encontrar una solución para mejorar eso", recalca.

"Empujo mucho a Yamaha para lograr esas evoluciones, para intentar estar al nivel de los demás, porque ahí estamos un poco por detrás", reconoce. "No tenemos muchos puntos fuertes, porque las motos han evolucionado mucho respecto al año pasado, y nosotros nos hemos estancado".

Quinto en la general, Quartararo se muestra confiado en sus posibilidades ya que se encuentra por delante de otros candidatos como Joan Mir (Suzuki), Francesco Bagnaia (Ducati) y Marc Márquez (Honda).

"Es interesante ver que, aunque solo tengamos una buena carrera de tres, solo estamos a diez puntos del líder (Alex Espargaró/Aprilia). Luego llegaremos a Europa, serán circuitos un poco más (ndlr: accesibles) para nosotros, así que tendremos que seguir concentrados, no pensar demasiado en este déficit de velocidad", pide el francés.

Y si Yamaha no le proporciona una moto para disputar el título, ¿buscará otro lugar cuando termine su contrato esta temporada?

Quartararo no se cierra ninguna puerta pero no piensa en ello "de momento". "Pienso en el presente, en intentar hacerlo lo mejor posible en esta carrera, en la próxima. En cuanto a mi futuro, tengo a mi agente (Eric Mahé), una persona en la que confío, y tendremos una discusión a su debido tiempo", avanza. "No tengo una fecha límite, será cuando me sienta preparado, cuando quiera tomar una decisión".

© 2022 AFP