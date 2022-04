Candidato a gobierno de Hong Kong considera difícil competir sin rival

Hong Kong (AFP) – El exjefe de seguridad de Hong Kong, John Lee, afirmó este miércoles que "no es fácil" ser candidato único al cargo de jefe del gobierno de la ciudad, poco después de inscribir su postulación al cargo.

Lee, de 64 años, deberá ser nombrado en mayo como jefe del ejecutivo de Hong Kong por un comité leal a Pekín de 1.500 integrantes.

Señalado por la prensa local como el favorito de China, Lee registró el miércoles su candidatura ante el organismo electoral.

Consultado por un periodista si sería fácil la selección al no tener rivales, contestó que "no es fácil porque he trabajado muy duro para explicar a varios miembros (del comité) cómo será mi plataforma electoral".

Lee renunció como jefe de seguridad de la ciudad para aspirar al máximo cargo del gobierno local.

