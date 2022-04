Barro y desaparecidos en Sudáfrica tras las inundaciones

Un miembro de la Unidad de Búsqueda y Rescate de los Servicios de Policía de Sudáfrica guía a su perro rastreador durante la búsqueda de personas desaparecidas en las afueras de Durban, el 15 de abril de 2022 The "unprecedented" floods, which affected nearly 41,000, left a trail of destruction and at least 395 people dead. With the government coordinating the search-and-rescue operation, the official number of people missing in KwaZulu-Natal province stood at 55. A man tries to look for items in a massive debris near the Point Yacht Club following heavy rains earlier the week in Durban, on April 15, 2022.

RAJESH JANTILAL AFP