Cientos de personas se manifiestan en Turquía en defensa de una asociación de derechos de la mujer

Ankara (AFP) – Cientos de personas se manifestaron este sábado en varias ciudades de Turquía en contra de la posible disolución de una las mayores asociaciones de defensa de los derechos de la mujer.

Anuncios Lee mas

"No es posible parar nuestra lucha. No permitiremos el cierre de nuestra asociación", declaró a la AFP la secretaria general de la plataforma We Will Stop Feminicide ("Pararemos los feminicidios", en inglés), Fidan Ataselim.

Un fiscal de Estambul abrió el miércoles un proceso para disolver la asociación por "actividad" contraria a la ley y la moral. La primera audiencia tendrá lugar el 1 de junio.

El juicio fue motivado por denuncias en las que se acusan a los miembros de la asociación de "destruir la familia con el pretexto de defender los derechos de las mujeres" por publicar informes sobre feminicidios.

La asociación organizó entre otros varias manifestaciones para que Turquía siguiera siendo miembro del Convenio de Estambul, un tratado internacional que establece normas para combatir la violencia de género.

Turquía se retiró del convenio en 2021 justificando que fomentaba la homosexualidad y amenazaba la estructura familiar tradicional.

Una pancarta dice "Detendremos el feminicidio" con imágenes de mujeres asesinadas se ve en la protesta contra el caso de cierre presentado contra la plataforma "Detendremos los femicidios" en Ankara el 16 de abril de 2022 Adem ALTAN AFP

"No persigas a las mujeres, persigue a los asesinos", corearon cientos de manifestantes en Estambul el sábado. En la manifestación asistieron representantes de partidos de la oposición, así como familiares de mujeres víctimas de feminicidio, según un periodista de la AFP en el lugar.

"Este es un juicio no sólo contra nosotras, sino contra todo el movimiento de mujeres en Turquía. Continuaremos nuestra lucha", dijo Rukiye Leyla Suren, abogada de la asociación.

© 2022 AFP