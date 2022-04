Tommy Robredo se retira del tenis tras perder en Barcelona

Madrid (AFP) – El tenista español Tommy Robredo, que llegó a ser número 5 mundial, puso fin a su larga carrera deportiva tras perder este lunes por un doble 6-1 con su compatriota Bernabé Zapata en el torneo de Barcelona.

Robredo, que debutó como profesional en el circuito ATP en 1999 en este mismo torneo de Barcelona, que conquistó en 2004, se retira a punto de cumplir 40 años (lo hará en mayo), tras 23 años de carrera y 12 títulos ATP.

Esos 12 trofeos, el último de ellos en Umag en 2013, fueron todos en tierra batida, salvo el que conquistó en Metz (Francia), sobre superficie dura y en indoor.

Robredo alcanzó además los cuartos de final de los torneos Grand Slam en siete ocasiones y una de sus victorias más recordadas fue contra el suizo Roger Federer en el US Open de 2013.

Zapata, que ocupa el puesto 119 del ranking, demostró que hoy por hoy es muy superior a Robredo, derrotándole en apenas una hora.

De esta manera, Robredo pone fin a su carrera dónde comenzó, en Barcelona, en su torneo de 'casa': "Ha llegado el momento. El año pasado aún no estaba preparado, creía que podía jugar un poco más, pero jugar sin público no me acababa de gustar, así que este año me hacía mucha ilusión despedirme como quería", explicó en la web de la ATP.

Se retira como el sexto jugador español de la historia con más victorias ATP, 533 en 891 partidos.

