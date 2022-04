"Quise reequilibrar la historia" masculina de la Bienal de Arte de Venecia, asegura la comisaria

Venecia (AFP) – La italiana Cecilia Alemani, comisaria de la 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, que se inaugura el sábado, reconoció este miércoles que quiso "reequilibrar la historia" masculina de la centenaria cita internacional al invitar un 80% de artistas mujeres.

En una charla con la AFP, la comisaria, de 45 años, directora y curadora de High Line Art de Nueva York, considera que la edición del 2022, que fue aplazada el año pasado por la pandemia, ofrece una mirada nueva y distinta de la historia del arte moderno.

"Creo que en los últimos 125 años de la historia de la Bienal, en las 57 ediciones, salvo la última, ha habido una gran preponderancia de artistas masculinos, por eso quise críticamente reequilibrar la historia", confesó satisfecha mientras recorría los sugestivos espacios del Arsenal con enormes esculturas, mucha pintura, juego de cuerpos, cerámicas y tanto color.

"Como curadora de arte siempre he trabajado con muchas artistas femeninas. Creo que muchas de ellas son hoy en día grandes, representantes de la cultura contemporánea", explicó tras citar a algunas de los 213 artistas invitadas, provenientes de 58 países, "el 80% de ellas mujeres", dice.

"No tienen una visión única, no se puede generalizar. A veces hay una polifonía, otras veces una cacofonía. Hay feministas, otras que no quieren ser por ningún motivo etiquetadas", añade, entre ellas varias que se declaran de género no binario.

La comisaria seleccionó además un elevado número de artistas jóvenes, 180 participan por primera vez y 60 de ellos tienen menos de 40 años.

En la lista de artistas incluidos figuran muchos indígenas de las dos Américas, africanos, un creativo grupo perteneciente a la cultura Sami, del norte de Escandinavia, así como gitanos.

Entre ellos figura la colombiana Delcy Morelos, "que trabaja con tierra y hasta con el olfato, aún si parece una escultura minimalista", cuenta Alemani.

Una visión no occidental

"Quería ampliar el modo en que los artistas ven la historia y ofrecer un punto de vista no occidental, pese a que soy occidental. Dar espacio a visiones del mundo diferente", resume.

Cecilia Alemani, comisaria de la 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia atiende a la AFP el 19 de abril de 2022 en la ciudad italiana Vincenzo Pinto AFP

Unas "cápsulas del tiempo", con obras del pasado y del presente, contribuyen como herramientas para reflexionar y proponen de alguna manera una suerte de museo vivo.

No sorprende pues que la chilena Cecilia Vicuña, artista visual, poeta, cineasta y activista indígena, considerada una de las voces más auténticas y polifacéticas, encarnación de la exploración creativa y la resistencia política, reciba el sábado el León de Oro de esta edición junto a la alemana Katharina Fritsch por el conjunto de sus trayectorias.

Faltando pocos días para la apertura al público, en las jornadas dedicadas a la prensa, Alemani cuenta cómo trabajó para la nueva edición, marcada no sólo por la pandemia, por lo que tuvo que trabajar a distancia y por internet con los artistas, sino también por la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, países que suelen contar con pabellones nacionales.

"Esta situación te pone a reflexionar: estás aquí para instalar, para trabajar, mientras que en un Estado vecino se vive una guerra total. Al mismo tiempo creo en el papel de la Bienal, es una institución que opera desde hace más de 125 años para dejar constancia del tumulto de la historia y que ha estado siempre presente, para bien o para mal, como sucedió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y en 1968", subraya.

"No creo que censurar a un artista ruso o excluirlo de la Bienal cambie algo en el mundo. Pero en el caso del pabellón ruso el artista representa al gobierno ruso. Así que entiendo que los artistas y el curador no quisieran asumir el peso de representar a Rusia en la Bienal del 2022 y cargar con esa marca por el resto de sus vidas", añadió.

Bajo el lema, "La leche de los sueños", como el libro de cuentos para niños de la artista surrealista que vivió y murió en México Leonora Carrington (1917-2011), Alemani ofrece al público una bienal mágica, sorprendente y decididamente feminista.

