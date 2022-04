"Los tipos malos" se roban la cima de la taquilla norteamericana

Los Angeles (AFP) – La cinta de animación "Los tipos malos" escaló a la cima de la taquilla del cine en Norteamérica en su estreno, según las cifras provisionales publicadas el domingo por la firma especializada Exhibitor Relations.

La banda de animales criminales que buscan redimirse, una producción de Dreamworks Animations, recaudó 24 millones de dólares en su primer fin de semana de proyección en Estados Unidos y Canadá.

El segundo lugar fue para "Sonic 2", la continuación de las aventuras del erizo azul, con 15,2 millones de dólares recibidos.

Luego, tras caer de la primera posición la semana pasada a la tercera: "Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore", el nuevo episodio de la saga derivada del mundo de Harry Potter, que registró 14 millones de dólares en su segunda semana en las pantallas.

En cuarto lugar, "The Northman", el filme dirigido por Robert Eggers sobre la búsqueda de un príncipe nórdico por vengar a su padre, recolectó 12 millones de dólares en su estreno.

Para completar los primeros cinco puestos, "El Peso Del Talento", con Nicolas Cage, obtuvo unos 7,2 millones de dólares en su primera semana.

Así se completa el top 10:

6. "Everything Everywhere All at Once" (5,4 millones de dólares)

7. "La ciudad perdida" (4,4 millones)

8. "El milagro del padre Stu" (3,3 millones)

9. "Morbius" (2,3 millones)

10. "Ambulance" (1,8 millones)

© 2022 AFP