Alcaraz trae una nueva ilusión al tenis, dice Osaka

Madrid (AFP) – La japonesa Naomi Osaka cree que la nueva sensación española, Carlos Alcaraz, ha generado una ola de ilusión en el tenis masculino y afirmó estar deseosa de verlo en acción la próxima semana en Madrid.

La exnúmero uno del mundo, que está en la capital española con una invitación del torneo de Madrid, ha seguido de cerca el meteórico ascenso de Alcaraz hasta el 'Top 10' del mundo con apenas 18 años.

"Siento que ha hecho que todo el mundo se interese realmente por el tenis y no había visto esto en mucho tiempo", afirmó Osaka a los medios en la Caja Mágica, la sede del torneo madrileño, donde se enfrentará a una rival salida de las rondas clasificatorias en primera vuelta.

Alcaraz acumula un impresionante balance de 23 victorias y tres derrotas esta temporada, lo que le ha hecho subir hasta el número nueve de la clasificación mundial, ganando de paso los torneos de Rio de Janeiro, Miami y Barcelona.

El español es el tenista más joven en meterse entre los diez mejores del mundo desde que lo hiciera su compatriota Rafa Nadal hace 17 años.

"No suelo pensar en su edad y cada vez que alguien lo recuerda, es como que no me acordaba de eso, es genial", añadió Osaka, de 24 años.

"Solo miro a su estilo de juego. No sé en qué posición estaba el año pasado aquí, pero he visto casi todos los torneos que ha jugado desde el Abierto de Estados Unidos cuando jugó contra (Stefanos) Tsitsipas y solo viendo su crecimiento, creo que es emocionante para todos".

Osaka, que ganó sus cuatro torneos del Grand Slam en superficie dura, esta deseosa de repetir ese éxito a la tierra batida esta temporada. Se preparó para el polvo de ladrillo entrenando unos días en Mallorca y adelanta que ha hecho algunos cambios en su juego, inspirada por Nadal.

"Creo que he robado una de las cosas que hace y lo he estado practicando recientemente", dijo Osaka, refiriéndose a Nadal.

"Puede ir bien o mal. No hay término medio, pero desde que lo he estado practicando, ha funcionado muy bien", advirtió la finalista de Miami.

