"La Roca" trae superhéroes a CinemaCon y "Elvis" regresa a Las Vegas

Las Vegas (Estados Unidos) (AFP) – Dwayne Johnson, "La Roca", encabeza una cartelera repleta de superhéroes y Warner Bros presentó este martes sus próximos éxitos taquilleros en el CinemaCon, mientras el "Elvis" de Baz Luhrmann adornó el escenario del casino de Las Vegas en la reunión de la industria cinematográfica.

Johnson, el actor más taquillero de Hollywood, apareció de sorpresa en el evento para promocionar su próxima película de DC "Black Adam", donde los directivos de Warner también confirmaron que vendrá una secuela de "The Batman" de Robert Pattinson.

También se presentaron a los ejecutivos y gerentes de salas de cine otras secuelas de superhéroes como "Shazam! Fury of the Gods" y "Aquaman and the Lost Kingdom", y la nueva película independiente "The Flash".

Johnson describió a su personaje en "Black Adam" como un tipo de moral ambigua. "Los héroes no matan a la gente", dice un villano inédito, a lo que Black Adam responde: "Bueno, yo sí".

Warner y Johnson confían en que "Black Adam", que se estrenará en octubre, sea un gran atractivo para su universo de películas de superhéroes de DC, que recaudó miles de millones de dólares, pero que todavía no alcanza a películas rivales de Marvel que han roto récords como "Avengers: End Game".

Johnson sorprendió a los asistentes al fingir que hablaba desde Hawái en un video, para luego aparecer de repente en un salón del Caesars Palace.

Más allá de la dominante oferta de superhéroes, Baz Luhrmann subió al escenario para hablar sobre "Elvis", que se estrenará en junio y será protagonizada por Austin Butler como Elvis Presley y Tom Hanks como su mánager.

La describió no tanto como una película biográfica, sino más como la historia de "Estados Unidos en las décadas de 1950, 1960 y 1970".

"En el centro de la cultura, para lo bueno, lo malo y lo feo, está la figura de Elvis Presley", dijo Luhrmann, y jugó con la tendencia al referirse al ícono de la música como "el superhéroe original".

También se revelaron las primeras imágenes de "Wonka", protagonizada por Timothee Chalamet como el chocolatero de Roald Dahl en su vida antes de abrir la fábrica, y "Don't Worry Darling" de Olivia Wilde, que saldrá en septiembre, un thriller inspirado en películas como "The Truman Show" e "Inception".

El director Brett Morgen pasó dos años rastreando imágenes de archivo de David Bowie para 'Moonage Daydream' VALERIE MACON AFP

Imágenes nunca antes vistas de la leyenda David Bowie también se presentaron este martes en la convención CinemaCon en Las Vegas, como un adelanto de un pieza alternativa sobre el fallecido músico que está además narrado por él.

"Moonage Daydream" estrenará el próximo mes en el festival de Cannes antes de ir a las salas de cine en septiembre. Es la primera película sobre el artista aprobada por sus apoderados, quienes le dieron al director Brett Morgen acceso a miles de horas de entrevistas.

La película será lanzada en Estados Unidos por Neon, que también adelantó clips de "Crimes of the Future", una película de terror dirigida por David Croneberg ("Crash") y protagonizada por Kristen Stewart, Viggo Mortensen y Lea Seydoux, que se estrenará en junio.

CinemaCon empezó el lunes y se extiende hasta el jueves.

