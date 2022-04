Swiatek es baja por lesión para el torneo de Madrid

Madrid (AFP) – La polaca Iga Swiatek anunció este miércoles su baja del torneo de tenis de Madrid, que se celebra del 28 de abril al 7 de mayo, para descansar y reponerse de sus molestias en el brazo derecho tras ganar cuatro torneos seguidos en dos meses.

Anuncios Lee mas

"Por desgracia, mi equipo y yo hemos decidido que es necesario para mí ser baja en Madrid", declaró en su cuenta de Twitter la número uno del mundo, que en dos meses, ha ganado los torneos de Doha, Indian Wells, Miami y Stuttgart, de forma consecutiva.

"Tras las intensas últimas semanas, tengo que cuidar mi brazo, que me molesta desde Miami y del que no he tenido tiempo de ocuparme como es debido desde entonces", explica Swiatek en su cuenta de Twitter.

"Necesito hacer una pausa y no jugar tanto para ocuparme seriamente de este brazo. Mi cuerpo necesita descanso", añadió la campeona que, semifinalista también en Adelaida y el Abierto de Australia en enero, ha jugado 35 partidos desde inicios de año.

Los organizadores del torneo de Madrid anunciaron por su parte que la baja de Swiatek "se debe a una lesión en el hombro derecho".

© 2022 AFP