Más de 3.000 migrantes murieron en el mar en 2021 camino a Europa

Un hombre llora ante el cadáver, cubierto por una tela verde, de una persona fallecida en el naufragio de un bote lleno de migrantes en la costa de Trípoli, el 25 de abril de 2022 durante su funeral en esa ciudad al norte de Líbano Fathi al Masri AFP/Archivos

1 min

Ginebra (AFP) – Mourners sit next to a body, killed after a boat loaded with migrants capsized near the coast of the northern city of Tripoli, during a funeral in the northern Lebanese city on April 25, 2022Más de 3.000 migrantes murieron en el mar en 2021 mientras trataban de llegar a Europa, el doble que el año anterior, informó la ONU este viernes.