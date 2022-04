Un infalible Chris Paul clasifica a Suns ante Pelicans; Sixers eliminan a Toronto

Chris Paul, de los Phoenix Suns, durante el partido del jueves ante los New Orleans Pelicans.

Toronto (Canadá) (AFP) – Con un récord de efectividad en la NBA, el veterano base Chris Paul comandó el triunfo del jueves de los Phoenix Suns 115-109 ante los New Orleans pelicans, con el que los actuales subcampeones avanzaron a la segunda ronda de playoffs por un global de 4-2.

En otra de las eliminatorias del jueves, los Philadelphia 76ers también sellaron su clasificación por 4-2 con un triunfo a domicilio ante los Toronto Raptors.

En el Smoothie King Center de New Orleans, su primer hogar en la NBA, Paul protagonizó una actuación histórica al convertir sus 14 tiros de campo sin un solo fallo.

Hasta ahora, ningún jugador había anotado 13 canastas seguidas en la historia de los playoffs.

Paul, de 36 años, encestó también sus cuatro tiros libres camino a una cuenta de 33 puntos y 8 asistencias, con tres pérdidas de balón.

"Es genial. Siempre digo que esta ciudad me hizo crió", declaró Paul en un emocionado mensaje de agradecimiento a la franquicia y la ciudad.

"Es bonito hacerlo aquí, en New Orleans... Para mí es mi casa. Yo apoyo a este equipo cuando no juego contra ellos. Así que ganarles fue bonito", afirmó.

El base ha sido la gran figura de los Suns en esta serie, promediando 22,3 puntos y 11,3 asistencias por juego.

El escolta Devin Booker, líder ofensivo del equipo, regresó el jueves tras tres partidos de baja por un problema de isquiotibiales, pero se quedó en 13 puntos y 5 rebotes.

"Le he estado viendo desde que tenía ocho años. No me sorprende", dijo Booker sobre la inmaculada actuación de Paul.

El pívot DeAndre Ayton fue un puntal con 22 puntos y 7 rebotes pero el triunfo de los Suns se basó en la noche mágica de Chris Paul, imparable para todos los defensores de los Pelicans.

Sellado el triunfo y la clasificación, Paul se fundió en un abrazo en la pista con el técnico de New Orleans, Willie Green, su amigo y ex compañero en New Orleans cuando el apodo del equipo eran Hornets.

Por los Pelicans, Brandon Ingram brilló con 21 puntos y 11 asistencias y y CJ McCollum aportó 16 puntos.

Los Suns, que cayeron en las pasadas Finales ante los Milwaukee Bucks, enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Oeste a los Utah Jazz o los Dallas Mavericks, que dominan esta eliminatoria por 3-2.

La otra semifinal la disputarán los Golden State Warriors y el ganador de la serie entre los Minnesota Timberwolves y los Memphis Grizzlies, que dominan por 3-2.

- Sixers liquidan a Raptors -

Con un demoledor Joel Embiid, los Philadelphia 76ers vencieron el jueves 132-97 a los Toronto Raptors y finiquitaron por 4-2 esta serie de la Conferencia Este.

Los Raptors, que habían ganado los dos juegos anteriores, soñaban con ser el primer equipo en la historia en clasificar después de tener una desventaja de 3-0.

Joel Embiid (derecha) celebra junto a James Harden una canasta de los Philadelphia 76ers ante los Toronto Raptors. Cole Burston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Las dos derrotas seguidas de los Sixers habían generado nervios alrededor de la franquicia y el propio técnico Doc Rivers tuvo que defender el miércoles su trayectoria personal en los playoffs.

Este jueves, los Sixers acabaron con las dudas gracias a una contundente actuación en el Scotiabank Arena de Toronto, liderados por el camerunés Embiid (33 puntos y 10 rebotes) y James Harden (22 puntos y 15 asistencias).

Los Raptors, que no pudieron contar de nuevo con su base Fred VanVleet por lesión, se desplomaron en el tercer cuarto al encajar un parcial de 37-17 del que ya no pudieron sobreponerse.

El camerunés Pascal Siakam terminó con 24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias y el pívot suplente Chris Boucher aportó 25 puntos y 10 rebotes.

Philadelphia enfrentará a partir del lunes en las semifinales del Este a los Miami Heat, primer sembrado.

La otra semifinal la disputarán los Boston Celtics, que machacaron 4-0 a los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving, y los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, los defensores del título.

© 2022 AFP