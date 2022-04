Benzema-Vinicius, la conexión franco-brasileña que vale una Liga

Madrid (AFP) – Lejos quedaron los tiempos en que Karim Benzema no se fiaba del juego de Vinicius: esta temporada la pareja de atacantes se ha compenetrado a la perfección, hasta llevar al Real Madrid a su 35º título liguero.

Anuncios Lee mas

El artillero francés, que mira al Balón de Oro, se ha convertido en la imprescindible referencia atacante en el equipo blanco, donde también ejerce de líder con el brazalete de capitán.

"Como el vino, cada día es mejor", afirmaba el técnico Carlo Ancelotti, para el que ahora "destaca porque es más determinante, tiene más personalidad y es más líder".

El francés, llegado al Real Madrid en 2009, aspira a su primer 'Pichichi' al mejor goleador del campeonato español en el que lleva 26 goles, lejos de los 15 de Raúl de Tomás (Espanyol), Juanmi Jiménez (Betis) y Enes Unal (Getafe), sus más inmediatos perseguidores.

Y su cuenta goleadora, incluyendo todos los torneos aumenta hasta los 42 tantos esta temporada, superando ampliamente los 32 tantos de su mejor temporada en 2011-2012.

La salida del equipo blanco de Cristiano Ronaldo, a cuya sombra vivió durante largo tiempo Benzema, ha liberado al goleador francés, que suma este sábado su cuarto trofeo liguero con la camiseta blanca.

Multiuso

Pero el goleador galo no sólo se limita a esperar la llegada de balones, Benzema no duda en bajar a construir y abrir el camino hacia el gol.

"Benzema significa la finalización del equipo, la capacidad de elegir muy bien las situaciones, destaca, se mueve, ayuda en la posesión, decir 'delantero' me parece poco para él, es un jugador muy completo, con una gran personalidad", afirmaba Ancelotti a principio de temporada.

El técnico italiano no dudaba hace pocos días en reconocer que el Real Madrid tiene una gran dependencia del francés, que en la actual temporada estableció una gran asociación con el joven Vinicius.

El Real Madrid aseguró su 35 título de la Liga española, al vencer al Espanyol el 30 de abril de 2022 OSCAR DEL POZO AFP

El brasileño prácticamente se ha convertido en el escudero del francés como en su momento, 'KB9' lo fue de Cristiano.

"No le he enseñado a jugar al fútbol. Lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas. Antes tenía la idea de desbordar y luego 'ya se verá'. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior", explicaba Benzema en una entrevista con L'Equipe.

Llegado al Real Madrid en 2018 desde el Flamengo, Vinicius fue acusado durante sus tres primeras temporadas de tener velocidad y desborde para luego perderse al llegar al área contraria, un crítica que ha dejado atrás esta temporada.

El brasileño acumula esta temporada 18 tantos, 14 de ellos en LaLiga, y 19 asistencias, 9 de estas en el campeonato español, la mayoría de las cuales tuvieron a Benzema como destinatario.

En el tanto de Benzema este sábado en la victoria 4-0 sobre el Espanyol, la asistencia fue de Vinicius.

Asociación con Benzema

A sus 21 años, Vinicius parece haber despegado definitivamente en el equipo merengue con minutos y continuidad.

"Ancelotti ha llegado y me ha dado la confianza que necesito", afirmaba el atacante brasileño en una entrevista con la radio Cadena Ser.

Vinicius, que también ha dejado atrás aquel episodio de los audios en que se oía a Benzema cuestionar su calidad, es consciente de que como le ha mejorado su asociación con el veterano francés.

"Estamos jugando bastante más tiempo juntos. Ya sabemos qué va a hacer el otro. Karim es un grandísimo jugador, me encanta jugar con él, siempre me ayuda", afirmaba Vinicius en esa misma entrevista con la Ser.

Real Madrid obtuvo su 35º título liguero al vencer en casa al Espanyol 4-0, el 30 de abril de 2022 OSCAR DEL POZO AFP

El ascenso de Vinicius combinado con el liderato de Benzema ha convertido a la pareja hispano-francesa en una de las grandes razones de la consecución de la 35ª Liga del conjunto blanco.

© 2022 AFP