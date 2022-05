"Sueldos dignos" y "Que cese el asedio de Estados Unidos", reclaman trabajadores de Venezuela

Caracas (AFP) – Trabajadores de hospitales y empresas básicas de Venezuela marcharon este domingo en Caracas para reclamar "salarios justos", mientras que miles de chavistas también se movilizaron en el Día del Trabajador para celebrar la "recuperación económica" que experimenta Venezuela.

Anuncios Lee mas

Las dos marchas, convocadas por separado, no coincidieron. En un punto del este de Caracas, Yadira Rosales, bioanalista de 59 años, caminó junto a cientos de compañeros alzando una pancarta con la que reclama un "salario digno" luego de 28 años en la administración pública.

"Mi salario promedia entre los 35 y 40 dólares", indicó Yadira, empleada de un hospital público en Caracas.

Ondeando una enorme bandera de Venezuela trabajadores caminaron al son de consignas: "Y no, y no, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país", "Pueblo, escucha, únete a la lucha", y ¡Qué vivan los trabajadores!" fueron algunas.

Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, señaló por su parte, que los derechos de los trabajadores "están secuestrados por el gobierno", al tiempo que apuntó que la crisis política que atraviesa Venezuela le ha pasado factura a los trabajadores.

"Las sanciones le sirven al gobierno para no hacer nada, y los que se llaman gobierno interino quieren llegar al poder con la ayuda de las sanciones. Son unos irresponsables", dijo en alusión al dirigente opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado desde enero de 2019, aunque en la práctica el poder lo ejerce Nicolás Maduro.

Empleados de salud y otros sectores protestaron en Caracas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante una manifestación en el Día internacional de los trabajadores. Federico PARRA AFP

Representantes de empresas siderúrgicas operadas por el gobierno viajaron a Caracas para participar en la manifestación.

"El militarismo se ha tragado las empresas básicas, el colocar presidentes militares las ha venido deteriorando, zapatero a sus zapatos", declaró Pedro Rondón, al señalar que la producción siderúrgica ha caído en un 80%.

"Esto requiere un gran diálogo y nosotros apostamos a eso, queremos ir a un proceso de diálogo" con el gobierno, remarcó Rondón.

"Venezuela va a la prosperidad"

En el centro de Caracas se concentraron miles de partidarios del gobierno. Laura Ribas, empleada de la estatal petrolera PDVSA se contó entre los asistentes.

Trabajadores de las empresas públicas partidarios del chavismo se concentraron este domingo en Caracas para celebrar el Día del Trabajador. Yuri CORTEZ AFP

"A pesar de la guerra económica hay un pueblo aquí marchando", dijo mientras bailaba emocionada sosteniendo una pancarta con fotos de funcionarios del chavismo.

En la concentración oficialista también participó Edgar Parra, un cultor de 66 años, que atribuye al "asedio" de Estados Unidos la crisis económica que pulverizó los ingresos. "Lamentablemente el imperio norteamericano nos ha asediado", declaró a la AFP.

"Sabemos que el poder adquisitivo del trabajador está muy por debajo, pero poco a poco se ha ido restableciendo la economía del país y espero que dentro de poco tengamos un salario justo", apuntó Parra, vestido con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela.

Lenyn Campo, quien asistió a la concentración con una imagen de su papá junto al fallecido presidente Hugo Chávez, celebró los avances en materia salarial, con el más reciente aumento decretado en marzo pasado que llevó el salario mínimo a unos 28 dólares, después de estar en menos de dos dólares.

"Me siento orgulloso de acompañar esta marcha en la que se le da dignidad a nuestros trabajadores con un nuevo aumento salarial y con una mejoría", comentó a la AFP.

Al dirigirse a la multitud, Maduro aseguró que "Venezuela va a la prosperidad" luego de la "tempestad económica" provocada por sanciones financieras de Washington que incluyen un embargo petrolero vigente desde 2019.

Partidarios del presidente Nicolás Maduro marcharon este 1 de mayo en Caracas para celebrar el Día internacional del Trabajador. Yuri CORTEZ AFP

"Este segundo semestre del 2022 estaremos el doble de mejor económicamente, la recuperación apenas comienza", dijo el mandatario.

"Apenas iniciamos la recuperación del salario que lo llevaremos al más alto nivel, más temprano que tarde", prometió.

© 2022 AFP