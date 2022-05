Champions, Eurocopa femenina... UEFA margina aún más al fútbol ruso

Unos días antes, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) había rechazado suspender las sanciones de la FIFA, pero ello no guardaba relación con una eventual sentencia de la justicia deportiva sobre el fondo del caso The Russian football team remains excluded from the qualifying play-offs for the 2022 World Cup at the end of March after the Court of Arbitration for Sport on March 18, 2022 rejected the Russian Federation's request to suspend Fifa's sanctions.

Fabrice COFFRINI AFP/Archivos