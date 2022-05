"Bivol es un gran campeón, pero es mi momento", asegura 'Canelo' Álvarez

Las Vegas (Estados Unidos) (AFP) – El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez alabó este jueves la categoría de su próximo rival, el ruso Dmitry Bivol, pero se mostró confiado en arrebatarle el cinturón de campeón de mediopesado de la AMB y seguir agrandando su legado en el boxeo.

Bivol "es un gran campeón, un gran luchador. Lo sabemos pero nos hemos preparado para él", afirmó Álvarez en una rueda de prensa previa al combate del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada).

"Tiene muchas habilidades, mucha experiencia en amateur, es un sólido campeón en 175 (libras - 79,4kg) pero lo sé y estoy listo. Estoy muy confiado en lo fuerte que soy", aseguró 'Canelo'.

A sus 31 años, el púgil de Guadalajara se siente en el mejor momento de su carrera. Desde el año pasado es el campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras - 76,2kg) y ahora se siente con capacidad para batir a un campeón de una división superior.

"Me siento vivo cuando tengo estos desafíos. Respeto las habilidades de Dmitry Bivol pero es mi momento, me siento mejor que nunca", aseguró. "Quiero hacer historia y esos desafíos son los que me pondrán en los libros de historia del boxeo".

"He ganado a todos los campeones en 168. Ahora tengo que tomar otros desafíos. Lo hago por mí, no solo por hacer historia sino porque necesito sentir ese tipo de desafíos", dijo el mexicano, que respondió las preguntas sosteniendo a su hija pequeña en el regazo.

El boxeador espera también disfrutar de un gran apoyo de sus compatriotas en Las Vegas para esta pelea, programada en el marco de las celebraciones mexicanas del 5 de mayo.

"Es muy especial para mí. Estoy orgulloso de representar a mi país en este 5 de Mayo. Me siento bendecido por ello", afirmó Álvarez, que suma en su carrera 57 victorias (39 nocauts), dos empates y una única derrota sufrida ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr por puntos en 2013.

"¿Por qué no voy a ganar"?

En su turno, Bivol agradeció la oportunidad de enfrentar al mexicano, uno de los mejores y más populares púgiles libra por libra, pero expresó también confianza en sus posibilidades para dar una gran sorpresa el sábado.

"Estoy muy contento de tener esta oportunidad. Le he pedido a mi equipo desde hace años competir contra los mejores", recordó el ruso. "Ha sido un largo viaje hasta este momento y ahora tengo que hacer mi trabajo".

"Cada vez que subo al ring creo en mi victoria. Si no lo crees nunca ganarás. Estoy en boxeo desde que tenía cinco años. Con 16 ya fui dos veces campeón mundial amateur. Ahora tengo un cinturón y soy un campeón. ¿Por qué no voy a ganar?", preguntó Bivol.

"Por supuesto le respeto, es un gran campeón. Es mucho más desafiante para mí, no solo mantener el cinturón sino también comprobar mis habilidades contra un gran peleador", remarcó.

A sus 31 años, el ruso tiene un inmaculado balance de 19 victorias (11 nocauts) y ninguna derrota y ha defendido con éxito el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) desde 2016.

