Un rapero del grupo Grandmaster Flash, condenado a 16 años de prisión por homicidio

(De izquierda a derecha) Honorees Scorpio, Melle Mel, Kidd Creole y Raheim, del grupo The Furious Five, en su ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el 12 de marzo de 2007 en Nueva York Peter Kramer Getty Images North America/Getty Images/AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – El rapero The Kidd Creole, uno de los fundadores del célebre grupo de rap Grandmaster Flash and the Furious Five, fue sentenciado este miércoles a 16 años de prisión por el homicidio con arma blanca de un hombre sin hogar en la ciudad de Nueva York, en 2017.