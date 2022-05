Vettel piensa en su futuro tras la F1 en un flojo comienzo de temporada

Miami (AFP) – El veterano piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, se resiste a conformarse con el decepcionante inicio de temporada que vive con su auto Aston Martin mientras reflexiona sobre su futuro fuera del circuito.

"Todavía no he tomado una decisión sobre mi futuro, pero estoy mal acostumbrado, porque yo estuve en cabeza y sé cómo es, y se siente increíble", dijo Vettel a la AFP antes de su participación el fin de semana en el Gran Premio de Miami (Florida).

"Solo me interesa ganar", recalcó. "Como equipo, no es un secreto, queríamos estar delante, pero ahora estamos detrás. Estamos trabajando muy, muy duro".

El último triunfo de Vettel, el campeón más joven de la historia de Fórmula 1 (23 años en 2010), se remonta al Gran Premio de Singapur de 2019.

A sus 34 años, el alemán trata ahora de remontar un inicio de campaña de pesadilla, en el que se perdió las dos primeras carreras de Baréin y Arabia Saudita debido a un contagio de covid-19.

En su retrasado debut, el piloto tuvo que retirarse en Australia tras chocar contra un muro y apenas a finales de abril sumó cuatro puntos en el Gran Premio de Emilia-Romaña que lo mantienen en un lejano 14º puesto del campeonato.

"No me importa cuándo empecé, pero terminar fuera del top-10 no es para lo que estoy aquí. Quiero ganar", remarca Vettel en la residencia Aston Martin en el centro de Miami.

Aún así, el alemán cree que ha "evolucionado mucho" como piloto y que su amplia experiencia le ayuda a "evitar el estrés con ciertas cosas".

Ganador de cuatro títulos con Red Bull entre 2010 y 2013, Vettel no pudo repetir el éxito con Ferrari, escudería a la que perteneció entre 2015 y 2020, antes de fichar el año pasado por Aston Martin, con la que terminó en el duodécimo lugar la pasada temporada.

Mirando hacia el futuro, Vettel, cuyo contrato con Aston Martin expira al final de la actual campaña, ha demostrado un creciente interés por las cuestiones medioambientales y sociales.

"Tengo muchos intereses, pero con el medio ambiente no puedo entender cómo alguien puede no estar interesado en eso", afirmó. "Nos concierne a todos en nuestro futuro".

En su faceta de activista, a Vettel se le pudo ver el año pasado recogiendo basura en las gradas del Gran Premio de Gran Bretaña o construyendo junto a estudiantes un "hotel" para abejas con forma de monoplaza de Fórmula 1 en una escuela de Austria.

Con su pasión intacta, Vettel no rechaza tampoco la posibilidad de seguir vinculado al mundo de la velocidad.

"Es posible que siga en el mundo de las carreras, pero tal vez no de inmediato", admitió. "Es lo que me gusta, así que nunca se sabe".

"Pero no voy a ser un experto en televisión. No, no", descartó de plano.

