Golf: el australiano Day brilla en el inicio del Wells Fargo Championship

Washington (AFP) – A la caza de su primer título de PGA en cuatro años, el golfista australiano Jason Day se hizo el jueves con el liderato inicial del Wells Fargo Championship con una tarjeta de 63 golpes, siete bajo par.

El australiano, de 34 años, firmó ocho birdies y un bogey para superar por un golpe al estadounidense Joel Dahmen en el campo TPC Potomac, a las afueras de Washington.

En el tercer lugar, a dos golpes de distancia, se sitúa un grupo formado por los estadounidenses Matthew Wolff y Denny McCarthy, los británicos Aaron Rai y Callum Tarren y el francés Paul Barjon.

Ganador del Campeonato de la PGA de 2015, Day ha caído hasta el número 127 del ranking mundial tras varios años con problemas de espalda.

Esta semana el australiano persigue el 12º trofeo de su carrera y el primero desde el Wells Fargo de 2018.

"Normalmente, si juego bien, la gente me pregunta cómo está mi espalda. No es algo de lo que quieras estar hablando constantemente", apuntó. "Así que he trabajado mucho. He sido muy disciplinado en mi enfoque para mantenerme sano".

Sergio García también tuvo un gran arranque de torneo con 67 golpes (tres bajo par) y un espectacular eagle desde 147 metros, el más largo de su carrera en PGA desde 2012.

El español, sin embargo, atrajo mucha más atención por unos comentarios que le lanzó a un oficial de PGA, que sugieren que podría estar planeando unirse a la nueva competición LIV Golf Series, respaldada por Arabia Saudita.

García, que ocupa el 47º lugar del ranking mundial, reaccionó con molestia cuando se le señaló que había superado el límite del tiempo permitido para buscar una pelota entre la hierba.

"Estoy deseando dejar este circuito", lanzó García al oficial. "Estoy deseando salir de aquí (...) Solo un par de semanas más hasta que no tenga que lidiar más contigo".

Según reportes periodísticos, García se encuentra entre al menos una docena de golfistas que han solicitado un permiso a PGA para disputar en junio el evento inaugural de la LIV Golf Series.

Clasificación al término de la primera ronda del torneo Wells Fargo Championship (par 70):

63 - Jason Day (AUS)

64 - Joel Dahmen (USA)

65 - Matthew Wolff (USA), Denny McCarthy (USA), Aaron Rai (ENG), Callum Tarren (ENG), Paul Barjon (FRA)

66 - Lee Kyoung-hoon (KOR), Nick Watney (USA), Adam Svensson (CAN), Rickie Fowler (USA), Stewart Cink (USA), Wesley Bryan (USA), James Hahn (USA), Mackenzie Hughes (CAN), Dylan Wu (USA)

