Procesado un periodista en Rusia por "desacreditar" al ejército

Moscú (AFP) – Un conocido periodista y opositor ruso, Ilia Azar, anunció el viernes que está siendo procesado por criticar la ofensiva de Moscú en Ucrania, otro ejemplo de la represión contra los detractores de esta intervención militar.

Azar precisó a través de Telegram que estaba siendo procesado administrativamente por "desacreditar el recurso a las fuerzas armadas rusas para proteger los intereses de Rusia y sus ciudadanos, y mantener la paz internacional". La acusación se basaba en un mensaje que había publicado en Facebook, añadió.

Las autoridades "no especifican cuál, pero yo empezaba a creer que me habían olvidado o bien que no me oponía a la guerra con suficiente claridad", ironizó.

Azar, que actualmente no se encuentra en Rusia, corre el riesgo de recibir una multa de hasta 100.000 rublos (1.480 dólares).

Desde el inicio de la ofensiva en Ucrania a finales de febrero, las autoridades rusas han multiplicado los juicios contra los detractores de esta intervención militar que causó miles de muertos y provocó una grave crisis humanitaria.

Rusia reforzó su arsenal legislativo, lo que permite sancionar con importantes multas o penas de prisión a toda persona declarada culpable de "desacreditar" al ejército o publicar "información falsa".

El hecho de calificar esta ofensiva militar de "guerra" alcanza, en teoría, para ser procesado.

Azar, de 37 años, es un periodista que trabaja para varios medios de comunicación, entre ellos el diario independiente Novaya Gazeta, que a finales de marzo suspendió su publicación en Rusia ante el clima represivo.

También es opositor político en la asamblea municipal de un distrito de Moscú.

