Un pueblo de Inglaterra se rebela contra un centro para solicitantes de asilo

Olga Matthias, una vecina opuesta al proyecto del centro para solicitantes de asilo, posa en una calle de Linton on Ouse, el 4 de mayo de 2022 en ese pueblo próximo a la ciudad de York, al norte de Inglaterra Olga Matthias, a spokesperson representing residents of Linton-on-Ouse who are opposed to the proposed asylum seeker reception centre, poses for a portrait on Main Street in the village of Linton-on-Ouse, near York in northern England on May 4, 2022.

Oli Scarff AFP